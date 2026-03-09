Anthropic ⚖️ žaluje Pentagon pre „blacklist“ a obmedzenia používania AI

Anthropic 9. marca 2026 podal žalobu, ktorou chce zastaviť presadzovanie označenia „supply-chain risk“ zo strany amerického ministerstva obrany (Department of Defense, DoD). Spoločnosť tvrdí, že krok je nezákonný a porušuje jej práva na slobodu prejavu a riadny proces.
Čo viedlo k žalobe
Pentagon udelil označenie „supply-chain risk“ po tom, čo Anthropic odmietol odstrániť zmluvné obmedzenia, ktoré zakazujú použitie jeho AI na autonómne zbrane alebo domáci dohľad. Anthropic zároveň tvrdí, že dopad je „úzky“ a netýka sa projektov mimo DoD, no aj tak považuje štítok za významné obchodné a reputačné riziko.
Čo Anthropic žiada od súdov
Reuters uvádza, že Anthropic žiada federálny súd v Kalifornii o zrušenie označenia a zákaz jeho vymáhania federálnymi agentúrami. Axios dopĺňa, že firma spochybňuje aj zákonnú oporu designationu a postup rieši paralelne aj podaním v odvolacom súde vo Washingtone, D.C.
Kľúčové body v reportingu:
-
Zrušiť označenie a zastaviť jeho vymáhanie
-
Stiahnuť pokyny na „offboarding“, ktoré sa na štítok viažu
Prečo je to dôležité pre AI dodávateľov štátu
Reuters upozorňuje, že spor môže určiť, ako budú ďalšie AI firmy vyjednávať limity na vojenské použitie technológie a aké nástroje môže štát použiť pri obstarávaní. Ministerstvo obrany v poslednom roku podpísalo dohody až do výšky 200 mil. USD s veľkými AI labmi vrátane Anthropic, OpenAI a Googlu, čo zvyšuje precedenčný význam prípadu.
Dopady na partnerov a investorov
Časť partnerov a investorov sa snaží obmedziť sekundárne škody na enterprise adopcii a distribúcii. Microsoft uviedol, že po právnej analýze môžu produkty Anthropic zostať dostupné na jeho platformách pre zákazníkov mimo DoD. Reuters zároveň píše, že investori sa obávajú, že konflikt môže odradiť zákazníkov v čase, keď Anthropic rast stavia najmä na enterprise segmente (firma uviedla približne 80 % tržieb).
