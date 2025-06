Striebro pod tlakom: technická korekcia po rastovej rally

Cena striebra na hodinovém grafu vykazuje známky technické korekcie po výraznej rastovej fáze. V súčasnosti sa cena pohybuje okolo úrovne 36,33 USD, čo predstavuje návrat tesne pod kĺzavý priemer SMA 100 (modrá) a blízko EMA 50 (oranžová), ktoré teraz pôsobia ako rezistencia.

Tento vývoj naznačuje oslabenie nákupného momentu, ktoré bolo zreteľné v prvej polovici júna, keď striebro prudko vystúpilo zo zóny okolo 33 USD až nad úroveň 37 USD. Súčasný pokles signalizuje možnú konsolidáciu alebo hlbšiu korekciu, ak trh nenájde podporu v blízkosti psychologické úrovne 36 USD.

Technické indikátory tento scenár potvrdzujú. Williams %R klesol hlboko do prepredanej zóny s hodnotou okolo -84, čo naznačuje výrazný krátkodobý výpredaj. Podobne aj CCI dosahuje hodnoty -90,8, čo posilňuje signál, že cena sa nachádza pod silným tlakom predajcov. Hoci tieto indikátory môžu naznačovať určitú príležitosť na obrat, trh zatiaľ zostáva bez jasného potvrdenia obratu trendu.

Investori by mali sledovať, či sa cena udrží nad úrovňou 36 USD. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor pre pokles k ďalším úrovňam podpory okolo 35,42 a 34,57 USD. Naopak návrat nad 36,70 USD a následné prekonanie posledného vrcholu na úrovni 37,30 USD by mohli obnoviť býčie momentum.

Súčasná situácia na trhu so striebrom si vyžaduje opatrnosť. Rastová dynamika oslabila a trh hľadá novú rovnováhu. Vzhľadom na prepredanosť však nemožno vylúčiť krátkodobý odraz, ktorý by mohol byť zaujímavý pre krátkodobých špekulantov.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: