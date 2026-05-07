STRIEBRO rastie o 5,75 % 🚀

Rast cien striebra a ďalších drahých kovov je spôsobený predovšetkým poklesom inflačných očakávaní, podporeným nádejami na trvalý mier medzi Iránom a USA, alebo aspoň na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Drahé kovy boli pod výrazným tlakom pre rast výnosov dlhopisov po celom svete, čo zvyšovalo dopyt po bezpečných aktívach a zaručovalo vyššiu a bezpečnejšiu mieru výnosu.
Rastúci optimizmus ohľadom mieru na Blízkom východe a s tým spojený pokles výnosov dlhopisov (rast ich cien) urobil drahé kovy po nedávnych výpredajoch opäť atraktívnymi, hoci historicky vysoké valuácie a obavy z vysokej volatility zo začiatku roka 2026 môžu obmedziť potenciál návratu k silnému rastovému trendu.
STRIEBRO sa odráža vyššie spolu s rastom cien (poklesom výnosov) futures na americké desaťročné štátne dlhopisy (TNOTE; zobrazené modrou farbou). Ďalší rast bude závisieť od toho, ako cena striebra zareaguje na rezistenciu, ktorú teraz testuje okolo 82 USD za uncu. Zdroj: xStation5
Po korekcii zlato prerazilo nad zónu POC objemového profilu v oblasti 4550–4600, kde je sústredená väčšina historického objemu obchodov — a práve tam našlo silný support. Odraz zároveň prerazil negatívnu líniu smerodajnej odchýlky anchored VWAP, čo znamená, že z technického pohľadu si kov otvára cestu k možnému ďalšiemu rastu smerom k zóne priemernej hodnoty VWAP (modrá krivka na grafe) a k ďalšej zóne objemového clusteru pri 5140 USD za uncu. Ďalší vývoj ceny ZLATA môže závisieť od priebehu mierových rokovaní na Blízkom východe a od celkového smerovania USD, keďže medzi týmito dvoma nástrojmi často existuje inverzná cenová korelácia. Zdroj: xStation
