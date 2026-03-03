🚨 EURUSD prehlbuje pokles, klesá ku kľúčovej zóne podpory

Euro dnes výrazne oslabuje pod tlakom posilňujúceho amerického dolára a vyhliadky prudkého rastu cien energií, ktorý by mohol „pochovať šance“ na oživenie európskeho priemyslu. Menový pár EURUSD stráca viac ako 0,3 % a prelomil kľúčovú úroveň podpory na 200-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA200), od ktorého sa v roku 2025 už trikrát odrazil. Ďalší rast cien ropy a plynu by mohol vyvinúť výrazný dodatočný tlak, zatiaľ čo deeskalácia alebo ukončenie konfliktu s Iránom by naopak mohli priniesť podporu.
Žiaľ, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa dynamika vojny na Blízkom východe mala v dohľadnom čase obrátiť. Netanjahu uviedol, že Izrael neusiluje o dlhodobý konflikt, no včera Trump nevylúčil nasadenie pozemných jednotiek a dnes ráno vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené na dlhú a víťaznú vojnu. Aktuálne predstavujú najmä rastúce ceny plynu pre Európu vážnu výzvu a tým aj riziko pre euro. Graf ukazuje, že RSI sa približuje k prepredanej oblasti, zatiaľ čo predajné objemy jasne dominujú.
EURUSD (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Jensen Huang naznačil, že veľké investície Nvidie do OpenAI sa môžu končiť pred IPO
Ranné zhrnutie (05.03.2026)
Ekonomický kalendár: Centrálne banky vs. globálne inflačné riziká (05.03.2026)
Denné zhrnutie – Indexy sa odrážajú, ropné trhy čakajú na ďalší vývoj
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.