Štvrťročné výsledky Nvidie: Prekvapí AI gigant trh znova?

Dnes po uzatvorení trhu zverejní Nvidia (NVDA.US) svoje hospodárske výsledky. Po dynamických rastoch v posledných mesiacoch zostávajú akcie spoločnosti blízko historických maxím, aj keď v uplynulých týždňoch došlo k miernej korekcii. Nvidia sa momentálne obchoduje pri rekordných valuáciách, čo robí výsledky za 2. štvrťrok kľúčovým faktorom, ktorý by mohol určiť ďalší smer ceny akcií. Pri takto vysokých valuáciách je spoločnosť obzvlášť náchylná na zvýšenú volatilitu. Opčný trh oceňuje možný pohyb ceny po zverejnení výsledkov na približne 8,5 %. Analýza opčného trhu naznačuje, že v reakcii na výsledky by sa trhová hodnota Nvidie mohla zmeniť približne o 260 miliárd USD.
Výhľad pre Q2 2026
Analytici predpokladajú, že tržby Nvidie za 2. štvrťrok 2026 dosiahnu približne 46,23 miliardy USD, čo naznačuje pokračujúci silný rast oproti predchádzajúcim obdobiam. Segment dátových centier, hlavný motor rastu, by mal vygenerovať okolo 41,25 miliardy USD, čo podporí významnú expanziu riešení pre dátové centrá a AI. Herný segment, aj keď menší z hľadiska tržieb, zostáva dôležitý s odhadom asi 3,82 miliardy USD.
Čistý zisk sa odhaduje na približne 24,92 miliardy USD, čo odráža trvalo veľmi vysokú ziskovosť s čistou maržou 54 %. Upravený zisk na akciu (EPS) sa očakáva okolo 1,01 USD.
Očakávaný rast ziskovosti sa prejavuje aj v prevádzkovej marži, ktorá by mala činiť približne 63,5 %. To zdôrazňuje efektívne riadenie nákladov a vysokú pridanú hodnotu, ktorú spoločnosť ponúka. Výdavky na výskum a vývoj, kľúčové pre ďalšie inovácie spoločnosti, sa odhadujú na približne 4,44 miliardy USD, čo predstavuje takmer 10 % tržieb.
Voľný peňažný tok by mal činiť približne 23,8 miliardy USD, čo poukazuje na silnú tvorbu hotovosti a finančnú stabilitu, umožňujúcu ďalšie investície a rast.
Nvidia naďalej profituje zo silnej trhovej pozície vďaka rastúcemu dopytu po technológiách súvisiacich s AI a expanzii segmentov dátových centier a grafiky. Investori budú pozorne sledovať nielen hospodárske výsledky, ale aj výhľady ohľadom výroby čipov, dynamiky dopytu po nových modeloch GPU a vplyv vonkajších faktorov, ako sú obmedzenia dostupnosti materiálov.
Odhadované finančné a prevádzkové údaje Nvidie za Q2 2026
Tržby:
-
Celkové tržby: 46,23 miliardy USD
-
Tržby z dátových centier: ~41,25 miliardy USD
-
Výpočtové čipy: ~34,1 miliardy USD
-
Sieťové riešenia: ~5,1 miliardy USD
-
-
Herný segment: ~3,82 miliardy USD
-
Profesionálna vizualizácia: ~0,53 miliardy USD
-
Automobilový segment: ~0,59 miliardy USD
-
OEM & ostatné: ~0,11 miliardy USD
Ziskovosť:
-
Upravený prevádzkový zisk (EBIT): ~29,36 miliardy USD
-
EBITDA: ~29,58 miliardy USD
-
Prevádzková marža (EBIT): 63,5 %
-
Upravený čistý zisk: ~24,92 miliardy USD
-
Čistá marža: 54 %
Zisk na akciu (EPS):
-
Upravený zriedený EPS: 1,01 USD
-
GAAP zriedený EPS: ~0,95 USD
Náklady a výdavky:
-
Výdavky na výskum a vývoj: ~4,44 miliardy USD (~9,6 % tržieb)
-
Celkové prevádzkové výdavky: ~4,02 miliardy USD
-
Predajné, všeobecné a administratívne výdavky: ~0,75 miliardy USD
Cash flow:
-
Voľný peňažný tok: ~23,8 miliardy USD
-
Kapitálové výdavky (CapEx): ~1,12 miliardy USD
Finančné ukazovatele:
-
Hrubá marža: ~72,1 %
-
Návratnosť aktív (ROA): ~37,9 %
-
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE): ~97,4 %
Exportné obmedzenia a ich dopad
Nvidia zaznamenala významný odpis zásob vo výške 5,5 miliardy USD pri čipoch určených pre čínsky trh, čo jasne ukazuje rozsah problémov spôsobených americkými exportnými reštrikciami. V prvom fiškálnom štvrťroku 2026 spoločnosť prišla asi o 700 miliónov USD na tržbách kvôli zákazu dodávok čipov H20 a celkový dopad reštrikcií v ďalších štvrťrokoch sa očakával výrazne vyšší.
Nedávne schválenie americkými úradmi, umožňujúce export procesorov do Číny (hoci s 15 % daňovým zaťažením z tržieb), otvára Nvidii nové možnosti na tomto strategicky dôležitom trhu. Čína zostáva jedným z najväčších a najrýchlejšie rastúcich technologických trhov na svete s obrovským dopytom po AI riešeniach a serverovej infraštruktúre. Možnosť obnovenia exportu čipov umožňuje Nvidii udržať silnú pozíciu voči rastúcej miestnej konkurencii a využiť rastúce investície čínskych firiem a inštitúcií do rozvoja AI.
Konkurencia Nvidia vs. AMD
Rivalita medzi Nvidiou a AMD je kľúčovým prvkom prostredia grafických procesorov a AI riešení. Obe spoločnosti neustále rozvíjajú svoje technológie, aby získali čo najväčší podiel v rastúcich segmentoch AI a dátových centier. Nvidia si vďaka svojej pokročilej architektúre Blackwell a silnému GPU ekosystému udržuje výkonnostný náskok a prostredie pre vývoj softvéru dôležité pre firemných klientov.
Medzitým AMD výrazne investuje do vývoja grafických procesorov a čipov, ponúka konkurencieschopné ceny a zvyšuje kompatibilitu s AI platformami. Spoločnosť agresívne expanduje na ázijských trhoch, vrátane Číny, čo predstavuje pre Nvidiu ďalšiu výzvu vzhľadom na exportné obmedzenia a cenový tlak.
Táto konkurencia podporuje inovácie a urýchľuje rozvoj AI technológií, zároveň však zvyšuje tlak na marže a núti obe spoločnosti neustále vyvažovať kvalitu, cenu a rýchlosť uvádzania nových produktov na trh.
Valuace
Nvidia zostáva vysoko ocenenou spoločnosťou s forward P/E pomerom aktuálne okolo 45,6x. To naznačuje, že investori očakávajú pokračujúci dynamický rast tržieb a ziskov, no zároveň také ocenenie znamená, že spoločnosť čelí výzve naplniť tieto ambiciózne očakávania.
Analýza historických úrovní forward P/E ukazuje, že súčasná valuácia sa pohybuje blízko horných hraníc z posledných rokov, čo naznačuje, že trh oceňuje Nvidiu pri predchádzajúcich cyklických maximách. Takéto ocenenie necháva len malý priestor pre prípadné sklamania z výsledkov alebo negatívne trhové signály, ktoré by mohli vyvolať prudkú korekciu ceny akcií.
Vysoká valuácia Nvidie je založená na jej kľúčovej pozícii v segmente grafických procesorov a AI riešení, technologickej prevahe a rastúcom dopyte po pokročilých čipoch pre dátové centrá a AI. Investori by však mali sledovať riziká spojené s regulačným tlakom, exportnými obmedzeniami a rastúcou konkurenciou zo strany AMD a ďalších hráčov.
