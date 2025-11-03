Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotrebného zdravia

- Kimberly-Clark kúpi Kenvue za 48,7 mld. USD vo forme hotovosti a akcií.
- Akcionári Kenvue dostanú 21,01 USD za akciu, čo predstavuje prémiové ocenenie.
- Akcie Kenvue rastú, zatiaľ čo Kimberly-Clark klesá kvôli obavám z ceny a právnych rizík.
- Vznikne spotrebiteľský gigant s ročnými tržbami nad 32 miliárd USD a portfóliom silných značiek.
Spoločnosť Kimberly-Clark oznámila akvizíciu výrobcu lieku Tylenol – spoločnosti Kenvue – v transakcii v hodnote približne 48,7 miliardy USD. Spojením týchto dvoch firiem vznikne jeden z najväčších hráčov na trhu spotrebného zdravia a osobnej starostlivosti v USA, s očakávanými ročnými tržbami okolo 32 miliárd USD.
Obchod bude realizovaný v hotovosti a akciách, pričom akcionári Kenvue dostanú 3,50 USD v hotovosti a 0,15 akcie Kimberly-Clark za každú akciu Kenvue, čo predstavuje celkovú hodnotu 21,01 USD za akciu. Podľa výpočtov agentúry Reuters to zodpovedá akvizičnej hodnote vlastného kapitálu 40,32 miliardy USD. Zvyšok do celkovej hodnoty transakcie tvorí prevzatie dlhu.
Akcie Kenvue v predobchodnej fáze vzrástli o 18 %, zatiaľ čo Kimberly-Clark oslabili o 12,5 %, čo odráža obavy investorov z výšky investície a možných právnych rizík. Kenvue bola v posledných mesiacoch pod tlakom pre strategický audit, zmeny vo vedení a rastúce súdne spory – vrátane medializovaných výrokov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý spájal Tylenol s autizmom.
Kenvue bola pôvodne odčlenená od Johnson & Johnson v roku 2023, pričom špekulácie o jej predaji alebo rozdelení sa objavovali už začiatkom tohto roka.
Spojením vznikne široké portfólio značiek – od Neutrogeny a Tylenolu, cez Kleenex až po Huggies – pokrývajúce segmenty zdravotnej starostlivosti, detských produktov a osobnej hygieny.
Graf KMB.US (D1)
Cena akcií Kimberly-Clark sa naďalej nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (123,28 USD) a SMA 100 (127,20 USD), čo potvrdzuje pokračovanie klesajúceho trendu. Krátkodobý odraz späť k rezistenčnej oblasti 123–124 USD môže byť obmedzený, ak sa neobjaví silnejší nákupný záujem. RSI na úrovni 43,2 zostáva pod neutrálnou hranicou 50, čo signalizuje slabé momentum bez náznakov obratu smerom nahor.
Zdroj: xStation5
