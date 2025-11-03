UBS po prvýkrát po rozhodnutí o AT1 dlhu predáva nové dlhopisy

- UBS predáva prvé dlhopisy od súdneho rozhodnutia týkajúceho sa zrušeného AT1 dlhu Credit Suisse.
- Dlhopisy sú denominované v USD a nesú rating A2/A-/A, s maržou 115–120 bps nad výnosmi z amerických štátnych dlhopisov (Treasury).
- Banka čelí právnemu riziku v súvislosti so zrušeným AT1 dlhom v objeme 20,5 miliardy USD a ďalším expozíciám z odkúpenia Credit Suisse.
- Výnosy z predaja dlhopisov budú použité na všeobecné firemné účely, avšak trh zostáva v pozore.
- UBS predáva prvé dlhopisy od súdneho rozhodnutia týkajúceho sa zrušeného AT1 dlhu Credit Suisse.
- Dlhopisy sú denominované v USD a nesú rating A2/A-/A, s maržou 115–120 bps nad výnosmi z amerických štátnych dlhopisov (Treasury).
- Banka čelí právnemu riziku v súvislosti so zrušeným AT1 dlhom v objeme 20,5 miliardy USD a ďalším expozíciám z odkúpenia Credit Suisse.
- Výnosy z predaja dlhopisov budú použité na všeobecné firemné účely, avšak trh zostáva v pozore.
Švajčiarska banka UBS Group AG vstúpila po prvýkrát od kontroverzného súdneho rozhodnutia týkajúceho sa dlhu bývalej Credit Suisse na trhy s dlhopismi a ponúkla dve nové benchmarkové emisie denominované v amerických dolároch. Tento krok prichádza krátko po rozhodnutí Švajčiarskeho federálneho správneho súdu, ktorý označil zrušenie 16,5 miliardy CHF (približne 20,5 miliardy USD) v AT1 dlhopisoch Credit Suisse za nezákonné.
Nové dlhopisy UBS majú rating A2/A-/A, pričom kratšia emisia sa ponúka s maržou okolo 120 bázických bodov nad výnosy z amerických štátnych dlhopisov, a dlhšia emisia približne so 115 bázickými bodmi. Výnosy z predaja budú použité na všeobecné firemné účely.
Rozhodnutie vydať nové dlhopisy prichádza napriek pretrvávajúcim právnym a reputačným rizikám, ktorým UBS čelí po akvizícii Credit Suisse. UBS oznámila odvolanie voči rozhodnutiu súdu, avšak právna neistota okolo AT1 dlhopisov – najrizikovejšieho typu bankového dlhu – zostáva jedným z hlavných rizikových faktorov pre investorov.
Celková situácia je o to citlivejšia, že UBS zároveň čelí otázkam ohľadom svojej expozície voči americkému dodávateľovi autodielov First Brands Group, ktorý nedávno zbankrotoval. Aj keď CEO Sergio Ermotti obhajuje investičnú stratégiu banky, trh ostáva opatrný.
Na druhej strane, posledné hospodárske výsledky UBS prekonali očakávania analytikov, čo banke poskytlo určitú dôveru pri návrate na trh korporátnych dlhopisov.
Graf UBSG.CH (D1)
Akcie švajčiarskej banky UBS sa po období poklesu stabilizovali okolo úrovne 30,67 CHF, kde sa nachádza aj kľúčová technická zóna – kĺzavý priemer SMA 100 (30,52 CHF). Cena sa aktuálne pohybuje tesne pod 50-denným EMA (31,30 CHF), čo predstavuje dôležitú krátkodobú rezistenciu. RSI na úrovni 43,6 naznačuje slabé momentum a ukazuje, že trh zatiaľ neprejavuje silný nákupný záujem.
Nedávny odraz od 100-denného priemeru a mierny rast môžu signalizovať počiatočný pokus o obrat, no pre potvrdenie býčieho scenára by bolo kľúčové preraziť a udržať sa nad úrovňou 31,30 CHF. Krátkodobo môže dôjsť k bočnej konsolidácii medzi 30,30 a 31,30 CHF, pokiaľ trh nezíska nový fundamentálny impulz.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese
TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur
Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady
CNH Industrial znižuje výhľad zisku – slabý dopyt a clá zrazili akcie o viac než 12 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.