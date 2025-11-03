Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliárd USD, reaguje na rekordný rast cien zlata

- Coeur Mining kupuje New Gold v čisto akciovej transakcii za 7 miliárd USD.
- Akcionári New Gold dostanú 0,4959 akcie Coeur za každú svoju akciu.
- Akvizícia prichádza po raste ceny zlata nad 4 000 USD/uncu, čo zvyšuje hodnotu ťažiarov.
- Spojením vznikne väčší severoamerický hráč s diverzifikovaným portfóliom a vyššou efektivitou.
Americká ťažobná spoločnosť Coeur Mining oznámila akvizíciu kanadskej firmy New Gold Inc. v rámci transakcie v hodnote 7 miliárd USD, ktorá bude realizovaná výlučne formou výmeny akcií. Tento krok prichádza v čase, keď cena zlata dosahuje historické maximá nad 4 000 USD za uncu, čo zvyšuje atraktivitu ťažobných aktív a projektov.
Podľa dohody akcionári New Gold získajú 0,4959 akcie spoločnosti Coeur Mining za každú svoju akciu, čím dôjde k rozšíreniu prevádzok Coeur o kľúčové kanadské bane, ktoré New Gold vlastní. Spojením vznikne nový hráč s diverzifikovaným portfóliom baní v Severnej Amerike a posilnenou pozíciou na trhu so zlatom.
Transakcia odráža agresívnu stratégiu expanzie v období, keď zlaté spoločnosti profitujú z vysokých cien kovov, no zároveň čelia tlaku na rast rezerv a produkcie. Vďaka tomuto spojeniu získa Coeur prístup ku kvalitným kanadským projektom, čím rozšíri geografické pôsobenie a zníži závislosť od jednotlivých baní.
Akvizícia zároveň zvyšuje potenciál pre lepšiu prevádzkovú efektivitu a dlhodobé úspory nákladov, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť hospodárske výsledky zlúčenej spoločnosti.
Graf CDE.US (D1)
Akcie spoločnosti Coeur Mining po dosiahnutí maxima pri úrovni 22 USD zaznamenali výraznejšiu korekciu a aktuálne sa obchodujú okolo 17,15 USD, čo zodpovedá blízkosti EMA 50 (17,21 USD). Táto úroveň môže slúžiť ako krátkodobá technická podpora, pričom SMA 100 (13,50 USD) leží podstatne nižšie a naznačuje predchádzajúci silný rastový trend.
Zdroj: xStation5
Graf NGD.US (D1)
Akcie New Gold sa obchodujú okolo 7,31 USD, teda výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na 6,52 USD a SMA 100 na 5,69 USD. RSI sa nachádza na úrovni 59,3, teda blízko prekúpenej zóny, no zatiaľ nenaznačuje obrat. MACD je pozitívny a vykazuje býčie prekríženie, čo podporuje pokračujúci nákupný záujem.
Zdroj: xStation5
