Swatch si uťahuje z ciel na Švajčiarsko: parodická edícia hodiniek naráža na Trumpovu 39% daň

Švajčiarsky hodinársky gigant Swatch sa rozhodol reagovať na 39% dovozné clo, ktoré minulý mesiac uvalil prezident Donald Trump na tovar zo Švajčiarska, po svojom – satirickou limitovanou edíciou hodiniek s názvom "WHAT IF...TARIFFS?".
Zvláštna edícia má prehodené čísla 3 a 9 na ciferníku, čím naráža práve na výšku ciel. Hodinky sa predávajú za 139 švajčiarskych frankov (cca 175 USD) a sú dostupné výhradne na území Švajčiarska, vrátane predajní Swatch na letiskách v Zürichu a Ženeve. Na oficiálnej webovej stránke spoločnosti sa uvádza, že dodacia lehota môže byť 1–2 týždne kvôli vysokej dopyte.
Swatch uviedol, že produkt má byť krátkodobý, a hneď ako budú clá na švajčiarsky tovar zo strany USA zrušené alebo znížené, okamžite ukončí jeho predaj. Zástupca spoločnosti dodal, že hodinky boli vytvorené s „mrknutím oka“, ale tiež ako výzva pre švajčiarsku vládu, ktorá zatiaľ nedosiahla žiadnu dohodu o zmiernení ciel.
Clo vo výške 39 % patrí medzi najvyššie, ktoré Trumpova administratíva kedy zaviedla, a vo Švajčiarsku – ako výrobcovi luxusných hodiniek a tovaru – spôsobilo značné rozhorčenie. Vláda Švajčiarska stále rokuje s americkou stranou o jeho zmiernení.
Americký minister obchodu Howard Lutnick vo štvrtok uviedol, že rozhovory prebiehajú dobre a že USA „pravdepodobne uzavrú dohodu so Švajčiarskom“, čo ponecháva priestor pre optimizmus.
Zatiaľ čo rokovania pokračujú, Swatch svojou edíciou dokazuje, že politická satira môže ísť ruka v ruke s dizajnom a komerčným úspechom – a zároveň upozorňuje na obchodné napätie medzi dvomi tradične spriatelenými ekonomikami.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie Swatch Group sa aktuálne obchodujú na úrovni 148,00 CHF, čím testujú kľúčovú rezistenciu v podobe 50-dňového kĺzavého priemeru EMA (148,09 CHF). Cena sa zároveň drží nad SMA 100 (140,77 CHF), čo značí technické zlepšenie a pokus o obrat trendu po predchádzajúcom medveďom období.
Z technického hľadiska sa nachádzame v období konsolidácie pod kľúčovou rezistenciou, pričom prekonanie úrovne 148,50–150 CHF by mohlo uvoľniť cestu k vyšším úrovniam (153 alebo 158 CHF). Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v zóne EMA a SMA, teda okolo 141–143 CHF.
Zdroj: xStation5
