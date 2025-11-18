Target pod tlakom: slabé tržby, úbytok zákazníkov a výzvy pre nového CEO

- Target čelí poklesu tržieb a stráte trhového podielu v prospech Walmartu.
- Vládny shutdown v USA negatívne ovplyvnil spotrebu domácností, najmä v strednej triede.
- Nový CEO Michael Fiddelke zaviedol úsporné opatrenia, no čelí tlaku na jasné definovanie stratégie.
- Akcie sú výrazne podhodnotené, čo by mohlo zmierniť ďalší pokles, ak sa spoločnosť začne zotavovať.
Spoločnosť Target zverejní svoje výsledky za tretí kvartál v stredu a analytici očakávajú, že odhalia pokračujúce problémy maloobchodného reťazca v období ekonomickej neistoty a zníženej ochoty Američanov míňať v dôsledku predĺženého vládneho shutdownu v USA.
Očakáva sa pokles porovnateľných tržieb o 2 %, pričom celkové tržby by mali zostať na úrovni 25,33 miliardy USD. Zisk na akciu by mal medziročne klesnúť na 1,72 USD. Target v tomto roku nezaznamenal rast tržieb na porovnateľnej báze, zatiaľ čo konkurenčný Walmart získava trhový podiel vďaka dôrazu na základné potreby a rýchle doručenie.
Problémom Targetu sú pretrvávajúce chyby v skladových zásobách, nedostatočné personálne pokrytie predajní a neefektívna e-commerce stratégia. Tržby z platobných kariet počas štvrťroka klesli o 2,8 %, čo je viac ako v predchádzajúcom období. Analytici z D.A. Davidson očakávajú, že Target bude musieť znížiť celoročný výhľad zisku k dolnej hranici pásma 7–9 USD na akciu.
Nástup nového CEO Michaela Fiddelkeho, doterajšieho prevádzkového riaditeľa, vo februári 2026 prichádza v kritickom období. Akcie Targetu od začiatku roka klesli o 41 %, z toho o 16 % od augusta, keď spoločnosť prekvapila investorov interným menovaním namiesto externého lídra. Fiddelke už oznámil prepustenie 1 800 zamestnancov v korporátnej sfére a znižovanie cien u 3 000 položiek, čo sú prvé kroky k zlepšeniu efektivity a konkurencieschopnosti.
Analytici však zdôrazňujú, že Target potrebuje jasne definovať svoju identitu – bude to diskontný reťazec, convenience formát, alebo sa pokúsi konkurovať Walmartu a Amazonu?
Z pohľadu investorov je kľúčová aj nízka valuácia akcií – obchodujú sa na úrovni 12-násobku očakávaného zisku, teda o 25 % lacnejšie ako 10-ročný priemer, zatiaľ čo Walmart sa obchoduje na 35-násobku.
Graf TGT.US (D1)
Akcie spoločnosti Target sa aktuálne obchodujú na cene 88,51 USD a naďalej zostávajú pod tlakom v rámci dlhodobého klesajúceho trendu. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (92,12 USD) aj SMA 100 (95,97 USD), čo naznačuje slabé technické nastavenie a pretrvávajúci medvedí sentiment. RSI je na úrovni 43,3, čo ukazuje na pretrvávajúcu slabosť kupujúcich, no zatiaľ sa stále nenachádza v pásme prepredanosti.
Zdroj: xStation5
