Target uzavrel partnerstvo s OpenAI: nákupy budú možné priamo v ChatGPT

-
Target uzavrel partnerstvo s OpenAI a spúšťa aplikáciu v ChatGPT pre personalizované nákupy a jednoduchý checkout.
-
Initiative je súčasťou stratégie Targetu využívať AI v zákazníckej skúsenosti aj interných procesoch.
-
Úspech bude závisieť od schopnosti presadiť konverzáciu ako vstup do nákupu – zásoby, logistika, platby musia fungovať.
-
Výsledok by mohol výrazne zmeniť retailový model – sledujte adopciu, hodnotu nákupov a digitálny rast.
-
Target uzavrel partnerstvo s OpenAI a spúšťa aplikáciu v ChatGPT pre personalizované nákupy a jednoduchý checkout.
-
Initiative je súčasťou stratégie Targetu využívať AI v zákazníckej skúsenosti aj interných procesoch.
-
Úspech bude závisieť od schopnosti presadiť konverzáciu ako vstup do nákupu – zásoby, logistika, platby musia fungovať.
-
Výsledok by mohol výrazne zmeniť retailový model – sledujte adopciu, hodnotu nákupov a digitálny rast.
Spoločnosť Target oznámila strategické partnerstvo s OpenAI, v rámci ktorého bude v ChatGPT sprístupnená aplikácia Target. Zákazníci budú môcť dostať personalizované odporúčania, vytvoriť nákupný kôš s viac položkami a dokončiť nákup s možnosťou vyzdvihnutia, drive‑up alebo zaslania domov.
Hlavné funkcie a prevádzkový rámec
Cez aplikáciu bude možné napríklad povedať: „Pomôž mi s plánovaním rodinnej filmovej noci“ – systém odporučí vhodné produkty, umožní ich pridať do košíka a viesť k nákupu. Target zároveň rozšíril využitie ChatGPT Enterprise pre približne 18 000 zamestnancov, aby vylepšil predikciu dodávateľského reťazca, procesy v predajniach a podporu tímov.
Strategický dopad
Pre Target ide o posun k tomu, aby nakupovanie bolo prepustené do sveta konverzačnej AI – zákazníkov oslovuje cez platformu, ktorú už používajú. Cieľom je, aby nákupná skúsenosť pôsobila prirodzene a priateľsky. Pre OpenAI to znamená rozšírenie pôsobnosti v retaili a posilnenie jej ekosystému obchodných aplikácií.
Riziká a výzvy
Kľúčové bude, či zákazníci skutočne prejdú od rozhovoru k nákupu – je dôležité, aby boli správne zásoby, logistika fungovala a platby boli bezproblémové. Technologická a provozná integrácia je náročná. Ďalšou výzvou je, či sa novému modelu nákupu podarí rýchlo získať dôveru zákazníkov.
Výhľad
Ak všetko pôjde podľa plánu, táto iniciatíva môže výrazne meniť spôsob nakupovania – z aplikácií na rozhovor s AI. Beta verzia počas predvianočného obdobia umožní Targetu testovať a učiť sa. Sledujte adopciu, priemernú hodnotu košíka, miery konverzie cez chat a dopad na digitálny rast.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.