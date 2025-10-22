Ťažiari zlata mieria k rekordným ziskom vďaka historickému rastu ceny zlata

- Zisk ťažiarov zlata za 3Q 2025 sa očakáva viac než dvojnásobný oproti minulému roku, vďaka cenám zlata nad 3 500 USD za uncu.
- Newmont aj Barrick zvyšujú výnosy pre akcionárov prostredníctvom dividend aj spätných odkupov akcií.
- Zmeny vo vedení môžu ovplyvniť stratégiu – najmä v prípade prekvapivého odchodu CEO spoločnosti Barrick.
Ťažiarske spoločnosti zamerané na zlato sa pripravujú na výnimočné výsledky za tretí štvrťrok 2025, poháňané bezprecedentným rastom cien zlata, ktoré v októbri po prvýkrát v histórii prekročili hranicu 4 000 USD za uncu.
Priemerná cena zlata v 3. kvartáli dosiahla 3 574,95 USD za uncu, čo predstavuje medziročný nárast o 43,5 %.
Podľa údajov LSEG by Newmont a Barrick, dve najväčšie verejne obchodované ťažiarske spoločnosti, mali spolu vykázať zisk takmer 3 miliardy USD, čo je viac ako dvojnásobok oproti 1,4 miliardám USD v rovnakom období minulého roka.
Investori sa môžu tešiť na vysoké výnosy
Vďaka vyšším ziskom ťažiari zvyšujú výplaty pre akcionárov:
-
Newmont už v 3. kvartáli vrátil investorom 1 miliardu USD a schválil program spätného odkupu akcií v objeme 3 miliardy USD. Spoločnosť plánuje pokračovať vo výplate pravidelnej dividendy a aktívne nakupovať vlastné akcie.
-
Barrick vyplatil dividendu 0,15 USD na akciu vrátane výkonnostnej zložky a počas prvého polroka vrátil akcionárom 753 miliónov USD.
Analytici z RBC očakávajú, že väčšina veľkých producentov bude ku koncu 3. kvartálu v čistej hotovostnej pozícii, čo by malo podporiť ďalšiu vlnu buybackov.
Akcie Newmontu vzrástli tento rok o 132 %, Barrick pridal 98 %.
Otázniky okolo zmien vo vedení
Pozornosť investorov sa nesústredí len na čísla. Obe spoločnosti v septembri oznámili zmeny na pozícii CEO, pričom oznámenie Barricku malo silnejší dopad.
Dlhoročný šéf Mark Bristow prekvapivo odstúpil, napriek predchádzajúcim vyjadreniam, že zostane.
Jeho odchod prichádza krátko po odpise 1 miliardy USD v dôsledku problémov v bani v Mali.
Podľa analytikov z Citi môže nový CEO prehodnotiť stratégiu spoločnosti, najmä v projektoch ako Reko Diq v Pakistane, aj keď dôvera rastie napríklad v projekte Fourmile v Nevade.
Naopak, Newmont vymenoval svoju prvú CEO – Nataschu Viljoen. Tento prechod bol podľa analytikov očakávaný a bez výrazných zmien.
Graf NEM.US (D1):
Akcie Newmontu v posledných týždňoch prudko rástli a po dosiahnutí maxima nad 94 USD aktuálne korigujú späť k úrovni 86,29 USD. Aj napriek poklesu sa cena stále drží bezpečne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (80,88 USD) a SMA 100 (69,81 USD), čo potvrdzuje strednodobý býčí trend. RSI je na hodnote 53,5, teda v neutrálnej zóne bez známok prekúpenosti, čo dáva trhu priestor na stabilizáciu alebo ďalší rast, pokiaľ sa cena udrží nad EMA 50. MACD ostáva v pozitívnom pásme, aj keď histogram naznačuje mierne slabnúce tempo.
Po silnom raste prichádza zdravá korekcia, ktorá môže predstavovať príležitosť pre nové vstupy, najmä ak sa trh stabilizuje nad úrovňou podpory 84–85 USD.
Zdroj: xStation5
Graf B.US (D1)
Akcie spoločnosti Barrick Gold po dosiahnutí vrcholu nad 35 USD taktiež vstúpili do fázy korekcie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 31,49 USD, teda tesne nad EMA 50 (30,36 USD).
SMA 100 (28,35 USD) zostáva bezpečne nižšie, čo poukazuje na pretrvávajúci strednodobý rastový trend. RSI klesol na 50,4, čo signalizuje ochladenie nákupného momenta.
MACD síce zostáva nad nulou, no podobne ako pri Newmonte, histogram naznačuje oslabovanie rastovej dynamiky. Kľúčovou technickou úrovňou pre udržanie pozitívneho vývoja je pásmo 30–30,50 USD. Jeho udržanie by mohlo byť signálom pre pokračovanie trendu po konsolidácii.
Zdroj: xStation5
