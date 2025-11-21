Telefónica získala od UEFA vysielacie práva na európske súťaže za 1,5 mld. EUR.

- Telefónica získala predbežnú dohodu na práva UEFA na štyri sezóny od roku 2027 v celkovej hodnote okolo 1,5 miliardy eur.
- Ročná platba 366 miliónov eur je približne o 14 percent vyššia než v predchádzajúcom cykle.
- Futbalový obsah je kľúčovou súčasťou pay TV stratégie Telefóniky v Španielsku, časť práv navyše ďalej predáva konkurentom, teraz už bez regulovaných veľkoobchodných cien.
Drahší balík práv na štyri sezóny od roku 2027
UEFA predbežne pridelila spoločnosti Telefónica vysielacie práva na najprestížnejšie európske futbalové súťaže v hodnote zhruba 1,5 miliardy eur. Dohoda sa týka štyroch sezón od roku 2027 a podľa oznámenia firmy zatiaľ čaká na finálne potvrdenie zo strany európskej futbalovej asociácie v najbližších dňoch.
Telefónica má za každú sezónu zaplatiť približne 366 miliónov eur, čo predstavuje zhruba 14 % nárast oproti predchádzajúcemu cyklu.
Futbal ako kľúčový pilier stratégie v Španielsku
Futbal zostáva jedným z pilierov stratégie Telefóniky na domácom španielskom trhu. Prémiový športový obsah je kľúčovým lákadlom v balíčkoch platenej televízie, ktorými sa operátor snaží získať a udržať zákazníkov s vyššími výdavkami.
Časť práv operátor ďalej prepredáva konkurenčným hráčom, napríklad spoločnosti Masorange. V minulých rokoch boli veľkoobchodné ceny regulované, táto povinnosť však bola v roku 2024 zrušená, čo dáva Telefónike väčšiu voľnosť pri nastavovaní obchodných podmienok.
