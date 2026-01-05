Tesla stráca pôdu pod nohami v Číne: rok 2025 priniesol pokles dodávok a stratu globálneho prvenstva

- Tesla dodala v roku 2025 z Číny 851 732 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %.
- Stratila pozíciu najväčšieho svetového výrobcu elektromobilov v prospech čínskej spoločnosti BYD.
- Na čínskom trhu ju výrazne dobiehajú konkurenti ako Xiaomi s modelom YU7.
- Trh s elektromobilmi v Číne napriek tomu rástol – v roku 2025 pribudlo o 25 % viac NEV vozidiel než vlani.
- Tesla dodala v roku 2025 z Číny 851 732 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %.
- Stratila pozíciu najväčšieho svetového výrobcu elektromobilov v prospech čínskej spoločnosti BYD.
- Na čínskom trhu ju výrazne dobiehajú konkurenti ako Xiaomi s modelom YU7.
- Trh s elektromobilmi v Číne napriek tomu rástol – v roku 2025 pribudlo o 25 % viac NEV vozidiel než vlani.
Spoločnosť Tesla Inc. zažila v roku 2025 náročné obdobie, najmä na čínskom trhu, ktorý je pre výrobcu elektromobilov kľúčový. Podľa predbežných údajov Čínskej asociácie osobných automobilov (PCA) dodala Tesla zo svojej továrne v Šanghaji 851 732 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %. Hoci decembrový výsledok (97 171 vozidiel) mierne vylepšil celkovú bilanciu, bol to len štvrtý mesiac v roku, keď Tesla zaznamenala medziročný rast.
Tento vývoj poukazuje na hlbšie problémy, ktorým automobilka čelí nielen v Číne, ale aj globálne. Rok 2025 sa stal druhým rokom po sebe, v ktorom Tesla zaznamenala pokles predajov, a to napriek dočasnému oživeniu v treťom štvrťroku, keď spotrebitelia v Spojených štátoch využívali poslednú možnosť získať vládne dotácie na nákup elektromobilu.
Zároveň Tesla stratila pozíciu najväčšieho svetového výrobcu elektromobilov, keď ju predbehla čínska spoločnosť BYD Co., ktorá si udržala pozície aj napriek vlastným výzvam. Tesla tak čelí nielen strate trhového podielu, ale aj čoraz ostrejšej konkurencii na domácom čínskom trhu.
Medzi nových konkurentov patrí napríklad Xiaomi Corp., známy výrobca smartfónov, ktorý nedávno vstúpil do segmentu elektromobility. Jeho SUV YU7 cieli priamo na Model Y od Tesly. V novembri sa dokonca predaje modelu YU7 (33 591 kusov) takmer vyrovnali Modelu Y (33 935 kusov), čo naznačuje silný nástup novej konkurencie.
Napriek tomu trh s novými energetickými vozidlami (NEV) v Číne ako celok rástol – v decembri 2025 vzrastli ich veľkoobchodné dodávky medziročne o 4 % na 1,57 milióna vozidiel, a za celý rok stúpli podľa odhadov Bloombergu približne o 25 %. Finálne údaje zverejní asociácia v priebehu januára.
Pre Teslu tak bude kľúčové, ako sa dokáže prispôsobiť novým podmienkam – či už ide o oslabujúcu politickú podporu elektromobilov, spotrebiteľské nálady alebo technologicky ambicióznu konkurenciu.
Graf TSLA.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Micron stavia miliardy na AI. Čo poháňa nový supercyklus v polovodičovom sektore! 📈
Mobileye kupuje startup Mentee Robotics za 900 miliónov USD a vstupuje do sveta humanoidnej robotiky
Meta kupuje AI startup Manus za 2 miliardy USD – čelí regulačnému prevereniu v Číne
Nvidia vyžaduje od čínskych zákazníkov plnú platbu vopred za čipy H200
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.