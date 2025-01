Tesla (TSLA) Q4 2024 Earnings Preview: Pokroky v oblasti umelej inteligencie a výrobné výzvy v centre pozornosti

V čase, keď sa spoločnosť Tesla pripravuje na zverejnenie výsledkov za štvrtý štvrťrok po zatvorení trhu v stredu 29. januára 2024, sa investori intenzívne sústreďujú na strategické priority spoločnosti v kontexte meniacej sa dynamiky trhu. Akcie výrobcu elektromobilov vykázali za posledný rok pozoruhodnú výkonnosť a napriek nedávnej volatilite získali približne 120 %, pričom za posledných šesť obchodných seáns akcie klesli o takmer 7 %. Trhový implikovaný jednodňový pohyb na základe historických priemerov je 8,49 %.

Odhady zisku

Analytici očakávajú, že spoločnosť Tesla vykáže za štvrtý štvrťrok:

USD, čo predstavuje medziročný nárast o 8,1 %.

Upravený zisk na akciu vo výške 0,75 USD v porovnaní s 0,71 USD v predchádzajúcom roku

Prevádzkový príjem vo výške 2,68 miliardy USD, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2,1 miliardy USD

Voľný peňažný tok vo výške 1,75 miliardy USD

Hrubá marža 18,9 %

Kapitálové výdavky vo výške 2,72 miliardy USD

Zisk vs. odhady. Zdroj: Zdroj: Bloomberg

Pokrok v oblasti umelej inteligencie a autonómneho riadenia

Nedávny vývoj v oblasti autonómnej jazdy spoločnosti Tesla sa dostal do popredia, pričom spoločnosť oznámila prelom v oblasti autonómnej navigácie z továrne do nákladného doku. Generálny riaditeľ Elon Musk vyslovil odvážne predpovede o technológii plne autonómnej jazdy (FSD) spoločnosti , pričom naznačil, že do 2. štvrťroka 2025 prekoná bezpečnosť jazdy ľudí. Významné investície spoločnosti do infraštruktúry pre výpočtovú umelú inteligenciu vrátane dátového centra „Cortex“ v Austine v Texase jej dávajú jedinečnú pozíciu v oblasti autonómneho riadenia.

Zameranie na vývoj FSD prichádza v rozhodujúcom čase, keďže NHTSA nedávno otvoril sondu do približne 2,6 milióna vozidiel Tesla vybavených touto technológiou. Investorov bude zaujímať najmä reakcia manažmentu na tieto regulačné výzvy a akékoľvek aktualizácie týkajúce sa plánovaného spustenia služby robotaxi koncom roka 2025. Rozsiahle investície spoločnosti do výpočtovej techniky umelej inteligencie vrátane významných nákupov grafických procesorov Nvidia H100 podčiarkujú jej odhodlanie rozvíjať schopnosti autonómneho riadenia.

Výroba a nové modely

Vo štvrtom štvrťroku dodala spoločnosť Tesla približne 496 000 vozidiel, čo je viac ako 485 000 vozidiel v 4. štvrťroku 2023. Kľúčovou témou pre investorov bude časový plán uvedenia lacnejšieho "Modelu 2", ktorý sa očakáva začiatkom roka 2025 a ktorý by mohol byť kľúčový pre dosiahnutie plánovaného 20 - 30 % rastu dodávok spoločnosti v roku 2025. Pozorne sa bude sledovať aj výkonnosť nedávno obnoveného modelu Y na trhoch v USA a Číne, ako aj aktuálne informácie o výrobe vozidiel Cybertruck v súvislosti so správami o prepúšťaní pracovníkov v závode Giga Austin. Trh venuje tejto správe o výsledkoch mimoriadnu pozornosť vzhľadom na nedávne oznámenie spoločnosti Tesla o prvom poklese ročných dodávok za viac ako desaťročie, pričom dodávky v roku 2024 dosiahli 1,79 milióna vozidiel, čo je mierne pod úrovňou roku 2023.

Predané vozidlá Odhady vs. skutočnosť. Zdroj: Bloomberg

Divízia energetiky

Podnikanie spoločnosti Tesla v oblasti skladovania energie sa stalo svetlým bodom, keďže v 4. štvrťroku dosiahlo rekordných 11,0 gigawatthodín v porovnaní s 3,2 gigawatthodinami v 4. štvrťroku 2023. Tento pozoruhodný rast v energetickom segmente dokazuje úspešnú diverzifikáciu spoločnosti mimo predaja automobilov a mohol by významne podporiť celkové marže.

Politické a regulačné prostredie

Vzťah spoločnosti s Trumpovou administratívou sa ukázal ako významný faktor pre investorov. Potenciálne zmeny v predpisoch týkajúcich sa samojazdenia, budúcnosť federálnej daňovej úľavy vo výške 7 500 USD na elektromobily a prípadné úpravy ciel by mohli podstatne ovplyvniť obchodný model spoločnosti Tesla. Niektorí analytici, vrátane Dana Ivesa z Wedbush, naznačujú, že iniciatívy spoločnosti Tesla v oblasti umelej inteligencie a autonómneho riadenia by mohli mať prospech z urýchleného regulačného schvaľovania za Trumpovej vlády, hoci iní upozorňujú, že štátne a miestne predpisy môžu zostať významnou prekážkou.

Výhľad trhu a názory analytikov

Wall Street sa naďalej rozchádza v názoroch na krátkodobé vyhliadky spoločnosti Tesla. Morgan Stanley ponecháva rating overweight s cieľovou cenou 430 USD, pričom sa odvoláva na potenciál umelej inteligencie a výrobné kapacity spoločnosti. Barclays zastáva opatrnejší postoj equalweight s cieľovou cenou 325 USD, pričom poukazuje na obavy týkajúce sa dopytu a konkurencie. Nadchádzajúci hovor o výsledkoch, ktorý je naplánovaný na 17:30 SELČ, sa bude pravdepodobne týkať kritických oblastí vrátane efektívnosti výroby, iniciatív na zníženie nákladov a plánov medzinárodnej expanzie.

Tesla (D1 Interval)

Tesla sa v súčasnosti obchoduje v blízkosti 50-dňového SMA, ktorý predtým pôsobil ako podpora býkov. Na opätovné získanie rastovej dynamiky by sa cena mala udržať nad úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu, ktorá nedávno slúžila ako kľúčový inflexný bod. Medvede sa pokúsia o prelomenie pod úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu s pravdepodobným cieľom na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá bola v novembri konsolidačnou zónou. Ukazovateľ RSI začal vykazovať medvediu divergenciu, zatiaľ čo MACD tiež signalizuje opatrnosť do budúcnosti. Zdroj: xStation