Tesla v Európe stráca pôdu pod nohami, no v Nórsku láme rekordy

- Tesla čelí poklesu predajov v Európe, výrazne najmä v krajinách ako Francúzsko, Švédsko alebo Španielsko.
- Trhový podiel Tesly v Európe klesol na 1,7 %, aj keď celkový trh s elektromobilmi rastie.
- Nórsko je výnimkou, kde značka dosiahla rekordný podiel cez 19 % a takmer 90 % rast v decembri.
- Medzinárodné tržby za štvrtý štvrťrok 2025 sa očakávajú ako výrazne nižšie, a to napriek cenovým úpravám.
Spoločnosť Tesla zaznamenala v decembri 2025 prudký pokles predajov na kľúčových európskych trhoch, napriek tomu však dosiahla rekordný výsledok v Nórsku, ktoré si udržiava postavenie európskeho lídra v prechode na elektromobilitu. Napriek uvádzaniu lacnejších verzií Modelu Y a Modelu 3 sa spoločnosti zatiaľ nedarí obnoviť rast predajov v Európe, kde čelí rastúcej konkurencii, zastarávajúcemu modelovému portfóliu a negatívnej publicite spätej s vystupovaním Elona Muska.
V niektorých krajinách sú medziročné poklesy výrazné:
-
Francúzsko: pokles registrácií v decembri o 66 % na 1 942 vozidiel; za celý rok 2025 o 37 %.
-
Švédsko: prepad v decembri o 71 %, ročne až o 70 %.
-
Portugalsko: pokles v decembri o 13 %, v roku 2025 o 22 %.
-
Španielsko: medziročný pokles decembrových registrácií o 44 %, ročný pokles o 4 %.
Celkovo klesol trhový podiel Tesly v Európe, Británii a krajinách EFTA z 2,4 % na 1,7 %, a to napriek rastúcemu podielu elektromobilov na trhu, ktorý v roku 2025 dosiahol 18,8 %. To poukazuje na to, že Tesla stráca tempo voči konkurencii v segmente, ktorý naďalej rastie.
Výraznou výnimkou je Nórsko, kde Tesla v decembri zvýšila registrácie medziročne o 89 % na 5 679 vozidiel. Za celý rok 2025 tu značka dosiahla viac ako 19 % trhový podiel, čím ustanovila nový ročný predajný rekord. Nórsko sa tak naďalej profiluje ako kľúčový trh Tesly, a to vďaka svojej unikátnej infraštruktúre a faktu, že väčšina nových áut v krajine je plne elektrická.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Tesla sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 389,30 EUR, kde dochádza ku krátkodobej korekcii po predchádzajúcom prudkom raste. Cena sa stále drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (379,38 EUR) a SMA 100 (365,08 EUR), čo naznačuje zachované býčie nastavenie.
RSI osciluje na úrovni 51,7, teda v neutrálnej zóne, čo poukazuje na vyváženosť medzi ponukou a dopytom, no zatiaľ nenaznačuje prepredanosť ani prekúpenosť.
Z technického hľadiska je kľúčová zóna podpory v oblasti 379–380 EUR (EMA 50). Ak by došlo k jej prelomeniu, mohol by nasledovať návrat až k úrovni SMA 100, teda približne 365 EUR. Naopak, udržanie nad 380 EUR a obnovenie rastu by mohlo viesť k dalšiemu testu nedávneho maxima v blízkosti 414 EUR.
Zdroj: xStation5
