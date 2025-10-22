Texas Instruments sa prepadáva po výsledkoch – čo sa pokazilo?

-
Texas Instruments je ikonou v oblasti analógových polovodičov. Navrhuje a vyrába napájacie, signálové a mikrokontrolérové systémy, ktoré sa používajú v automotive, priemysle, spotrebnej elektronike a zdravotníckych zariadeniach. Spoločnosť zároveň buduje vlastný výrobný reťazec pre 300 mm wafery v USA, s cieľom získať nezávislosť od externých dodávateľov a posilniť kontrolu nad nákladmi.
Na prvý pohľad vyzerajú výsledky za tretí kvartál dobre:
-
Tržby dosiahli 4,74 miliardy USD, čo prekonalo konsenzus.
-
Predaje vzrástli o 7 % medzikvartálne a o 14 % medziročne.
-
Zisk na akciu bol 1,48 USD, čo je o cent menej ako očakával trh.
Napriek tomu akcie pred otvorením trhu klesajú o približne 8 %. Dôvod je jasný: Spoločnosť poskytla slabší výhlaď na 4. kvartál, ktorý bol výrazne pod trhovým konsenzom. Trh to vníma ako signál spomalenia oživenia v celom segmente analógových čipov.
Problémy však tým nekončia:
-
Firma čelí rastúcemu tlaku v dôsledku ciel a neistoty ohľadom nových obchodných bariér.
-
Konkurencia z Číny sa zvyšuje, najmä v oblasti starších generácií polovodičov, čo vyvíja tlak na ceny.
-
Cyklické oživenie dopytu v automotive a priemysle je pomalšie, než sa očakávalo.
-
Trh sa preto obáva, že objednávky v nadchádzajúcich mesiacoch môžu zaostať za očakávaniami.
Okrem toho:
-
Celkový dlh spoločnosti predstavuje približne 14 miliárd USD
-
A hoci sa marže nedávno zlepšili, stále sú pod úrovňami z roku 2022.
Dôvodom je vyššia nákladovosť, slabšie využitie kapacít a cenový tlak. Takáto kombinácia prirodzene zhoršuje vnímanie spoločnosti v očiach investorov v prostredí zvýšenej neistoty.
Vo výsledkovej správe vynikajú dve čísla:
-
Voľný peňažný tok za posledných 12 mesiacov vzrástol o 65 %
-
Výdavky na spätný odkup akcií stúpli o 253 %
Treba však podotknúť, že v prípade buybackov ide najmä o nízku porovnávaciu bázu a výdavky sú stále ďaleko od úrovní z roku 2022. Voľný cash flow sa zlepšil najmä vďaka nižšiemu CAPEXu. Vďaka dotáciám z programu CHIPS Act mohla spoločnosť udržať investičné tempo s výrazne nižšími hotovostnými výdavkami. Spoločnosť taktiež profitovala z lepšieho riadenia zásob a pohľadávok, čo znížilo pomer zásobovacieho cyklu.
Vedenie pokračuje v reštrukturalizácii a optimalizácii a zároveň rozširuje domáce výrobné kapacity, pričom zachováva štedrú politiku dividend a spätných odkupov akcií.
Z dlhodobého hľadiska môžu aktuálne obchodné napätia paradoxne priniesť výhodu, ak americkí zákazníci začnú preferovať lokálnych dodávateľov. Zároveň sa môžu investície z posledných rokov začať premietať do výsledkov vo forme vyššej produktivity a rastúceho voľného cash flow.
Tento scenár nie je zaručený, no zostáva reálnou možnosťou, ktorú by investori mali zohľadniť.
Situácia Texas Instruments je zložitá a pre ďalší kvartál neposkytuje veľa dôvodov na optimizmus, no spoločnosť prijíma opatrenia na riešenie kľúčových slabín.
Ak sa zlepší transparentnosť ciel, stabilizuje sa konkurencia na vyspelých trhoch a investície začnú zvyšovať efektivitu, môže sa aktuálna slabosť v priebehu nasledujúcich rokov ukázať ako prechodné obdobie, ktoré vytvorí základ pre udržateľnejší rast.
Zatiaľ však trh oprávnene diskontuje slabší výhlaď na štvrtý kvartál a väčšiu neistotu v externom prostredí.
TXN.US (D1)
Zdroj: xStation5
