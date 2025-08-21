Thoma Bravo kupuje Dayforce za 12,3 miliardy USD – stávka na AI a stabilné príjmy zo softvéru

Americká investičná spoločnosť Thoma Bravo oznámila akvizíciu poskytovateľa HR softvéru Dayforce v hodnote 12,3 miliardy USD vrátane dlhu. Podľa podmienok dohody akcionári dostanú 70 USD za akciu v hotovosti, čo predstavuje prémiu 32,4 % oproti záverečnej cene z 15. augusta – dňa, keď sa objavili prvé správy o rokovaniach.
Táto transakcia oceňuje vlastný kapitál Dayforce na 11,18 miliardy USD. Spoločnosť, ktorá sa vlani prezývala z Ceridian HCM Holding, čelí intenzívnej konkurencii v oblasti digitálneho riadenia ľudských zdrojov, kde dominujú väčší a zavedení hráči. Spojenie s Thoma Bravo by mohlo Dayforce odľahčiť od dlhov a zároveň mu poskytnúť kapitál na ďalšiu expanziu a rozvoj umelej inteligencie.
Súčasťou transakcie je aj menšinová investícia od dcérskej spoločnosti Abu Dhabi Investment Authority. Dokončenie sa očakáva začiatkom budúceho roka.
Softvérový sektor zostáva atraktívnym cieľom pre investorov vďaka odolnému predplatnému modelu a stabilným opakujúcim sa príjmom, aj napriek spomaľujúcemu trhu práce, colným bariéram a kolísajúcim firemným výdavkom. V oblasti human capital managementu (HCM) prebieha konsolidácia – začiatkom roka oznámil Paychex akvizíciu Paycoru za 4,1 miliardy USD, zatiaľ čo ADP minulý rok kúpilo WorkForce Software za približne 1,2 miliardy USD.
Thoma Bravo, ktorá k 31. marcu spravovala aktíva v hodnote 184 miliárd USD, patrí medzi najväčších svetových investorov zameraných na softvér. Doteraz investovala alebo kúpila viac než 530 technologických a softvérových spoločností, pričom jej stratégia sa zameriava na posilnenie rastu, vývoj AI technológií a globálnu expanziu.
Graf DAY.US (D1)
Akcie spoločnosti Dayforce zaznamenali prudký rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 67,41 USD, čo predstavuje výrazný nárast v reakcii na oznámenie o akvizícii firmou Thoma Bravo. Táto cena sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (57,21 USD) a SMA 100 (57,02 USD), ktoré teraz plnia úlohu podpory. RSI dosahuje hodnotu 66,7, čo naznačuje silné nákupné momentum a blížiaci sa vstup do prekúpeného pásma. MACD prudko vyskočil nad signálnu líniu, čo potvrdzuje čerstvý býčí impulz vyvolaný pozitívnou správou o odkúpe.
Zdroj: xStation5
