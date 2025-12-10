BREAKING: BoC ponechala úrokové sadzby bez zmeny🔎CAD reaguje tlmene

Rozhodnutie Bank of Canada: 2,25 % (Odhad: 2,25 %, Predchádzajúca: 2,25 %)
- Bank of Canada ponechala úrokové sadzby bez zmeny, pričom uviedla, že udržanie nákladov na úvery na aktuálnej úrovni je stále vhodné na zmiernenie dopadov obchodnej vojny.
- Ekonomika sa javí ako odolnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, no pretrvávajúca nevyužitá kapacita ďalej drží infláciu blízko 2 % cieľa banky.
- Banka zopakovala, že aktuálna úroveň sadzby je približne správna a že „je pripravená reagovať, ak sa výhľad zmení“.
- Podľa Bank of Canada súčasné podmienky stále pomáhajú obmedzovať škody spôsobené obchodnou vojnou so Spojenými štátmi.
Kanadská ekonomika pôsobí odolnejšie, než sa pôvodne predpokladalo, ale centrálna banka stále vníma ekonomickú medzeru, čo pomáha udržať infláciu v blízkosti 2 % cieľa.
- Menová autorita považuje aktuálnu úroveň sadzieb za „primeranú“, pokiaľ zostane v platnosti októbrová prognóza.
- Banka však ostáva pripravená konať, ak by sa ekonomický výhľad zhoršil.
- Najnovšie údaje ukazujú silné oživenie: za posledné tri mesiace pribudlo 181 000 nových pracovných miest a HDP v 3. kvartáli vzrástol anualizovane o prekvapivých 2,6 %.
- Guvernér BoC Macklem uviedol, že revidované údaje HDP za roky 2022–2024 naznačujú, že ekonomika bola pred zavedením nových amerických ciel v lepšej kondícii, než sa očakávalo.
- Napriek silnejším dátam banka naďalej verí, že strednodobý rast zostáva mierny a inflácia by mala zostať blízko cieľovej úrovne aj v roku 2026.
- Ďalšie projekcie banky už zohľadnia prvý federálny rozpočet premiéra Marka Carneyho, ktorý by podľa banky mohol podporiť dopyt aj ponuku v ekonomike.
- Neistotu zvyšuje aj pripravované prehodnotenie dohody NAFTA/USMCA a prispôsobenie ekonomiky vyšším clám.
- Banka upozornila, že výrazná volatilita v obchodných a HDP údajoch sťažuje posúdenie skutočnej dynamiky hospodárstva.
- Trh práce vykazuje známky zlepšenia: nezamestnanosť klesá a zamestnanosť rastie, hoci firmy v sektoroch citlivých na obchod ostávajú opatrné.
Mena USDCAD po rozhodnutí Bank of Canada vymazala časť ziskov.
