EURUSD: Rast obmedzený pred zasadnutím Fedu

- Dnes o 20:00 oznámi Federálny rezervný systém svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách.
- Trh široko očakáva zníženie sadzieb o 25 bázických bodov.
- Kľúčové bude aj zverejnenie najnovších makroekonomických projekcií Fedu, ktoré môžu mať väčší vplyv na trh než samotné rozhodnutie o sadzbách.
- O 20:30 sa začne tlačová konferencia predsedu Fedu Jeroma Powella.
- Dnes o 20:00 oznámi Federálny rezervný systém svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách.
- Trh široko očakáva zníženie sadzieb o 25 bázických bodov.
- Kľúčové bude aj zverejnenie najnovších makroekonomických projekcií Fedu, ktoré môžu mať väčší vplyv na trh než samotné rozhodnutie o sadzbách.
- O 20:30 sa začne tlačová konferencia predsedu Fedu Jeroma Powella.
Očakáva sa zníženie sadzieb Fedu
Ekonómovia aj účastníci trhu sa zhodujú, že Fed dnes pristúpi k zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov. Išlo by o tretie po sebe nasledujúce zníženie, čím by sa hlavná sadzba dostala do pásma 3,5–3,75 %. Vysoká istota ohľadom dnešného rozhodnutia pretrváva už dlhší čas, aj keď Powell na októbrovom zasadnutí poukázal na rozdielne názory medzi členmi FOMC, čo bolo čiastočne spôsobené nedostatkom dostupných dát. Hoci vládne zatvorenie v USA sa skončilo začiatkom novembra, kľúčové ekonomické údaje ako NFP, CPI a HDP budú zverejnené až v druhej polovici decembra.
Aj napriek tomu dostupné zmiešané dáta poskytujú dostatočné zdôvodnenie pre ďalšie zníženie sadzieb. Kľúčové bude, či Fed zmení svoj výhľad ohľadom ďalšieho vývoja menovej politiky.
Ďalším dôležitým faktorom bude zloženie hlasovania. Na poslednom zasadnutí boli dva nesúhlasné hlasy: Schmidt hlasoval za ponechanie sadzieb a Miran presadzoval zníženie o 50 bázických bodov. Niektorí trhoví pozorovatelia naznačujú možnosť väčšieho počtu hlasov za ponechanie sadzieb, čo by teoreticky mohlo byť vnímané ako pozitívne pre dolár. Na druhej strane treba brať do úvahy očakávania ohľadom budúcej politiky a zmeny vo vedení Fedu v budúcom roku. Miran uviedol, že plánuje hlasovať za zníženie o 25 bázických bodov, aby sa prispôsobil väčšine, čo môže naznačovať, že sa objaví viac jastrabích hlasov za nezmenenú politiku.
Očakáva sa zníženie sadzieb Fedu, no výnosy z 10-ročných štátnych dlhopisov zostávajú na relatívne zvýšených úrovniach.
Rozdiel medzi 10- a 2-ročnými výnosmi zostáva počas väčšiny roku 2025 stabilný.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Budúce očakávania
Súčasný konsenzus Fedu počíta len s jedným znížením sadzieb v budúcom roku, zatiaľ čo trh započítava dve. Takzvaný „dot plot“ ukazuje výraznú rozptýlenosť očakávaní pre roky 2026 a 2027. Je pravdepodobné, že najnovšie projekcie budú súdržnejšie a otvoria dvere viacerým zníženiam sadzieb už v budúcom roku. Bloomberg Economics naznačuje, že sadzby by mohli byť znížené až o 100 bázických bodov, čo by sa mohlo naplniť, ak by bol vymenovaný nový, holubičí predseda Fedu. Ďalšie zníženie sadzieb je aktuálne započítané na apríl alebo jún budúceho roka, no ak by dáta boli slabé, existuje šanca, že k zníženiu dôjde už v marci, prípadne v januári, čo by znamenalo výrazný dlhodobý tlak na dolár.
Očakávania členov FOMC ohľadom budúcich rokov nie sú veľmi konzistentné. Ak by však došlo k zníženiu mediánovej projekcie úrokových sadzieb, mohlo by to oslabiť dolár.
Zachovanie mediánu bez zmeny by naopak mohlo poslúžiť ako zámienka na pokračovanie aktuálnej korekcie smerom nadol na EUR/USD.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Makroekonomické projekcie
- Trh očakáva zníženie projekcie inflácie pre rok 2025. Očakáva sa, že jadrová PCE inflácia bude revidovaná nadol na 2,9 % z pôvodných 3,1 %. To má len obmedzený význam pre dnešné rozhodnutie, no naznačuje miernejšie inflačné tlaky, než sa pôvodne predpokladalo.
- Očakáva sa, že projekcie jadrovej PCE pre roky 2026 a 2027 zostanú nezmenené na úrovni 2,6 % a 2,1 %.
- Prognóza nezamestnanosti by mala byť mierne zvýšená pre rok 2026 na 4,5 %. Ak by sa trh práce skutočne zhoršil, Fed by mohol pristúpiť k ďalšiemu znižovaniu sadzieb v budúcom roku.
- Projekcie nezamestnanosti môžu byť kľúčové pre výhľad úrokových sadzieb.
- Očakáva sa zvýšenie projekcií HDP – na 1,8 % pre rok 2025 a 2,0 % pre rok 2026.
- Podľa Bloomberg Economics sa neočakávajú zmeny v mediánovom očakávaní ohľadom sadzieb, pričom počíta s jedným znížením v roku 2026 a jedným v roku 2027.
Nezvýšenie inflačných projekcií môže z dlhodobého hľadiska pôsobiť proti doláru.
Dôležité budú aj projekcie miery nezamestnanosti – jej zvýšenie pre budúci rok by mohlo signalizovať ďalšie zhoršenie už aj tak slabého trhu práce.
Zdroj: Fed
Čo povie Powell?
Trh bude pozorne sledovať vyhlásenie a makroekonomické projekcie, no najväčšia pozornosť sa sústredí na tlačovú konferenciu predsedu Powella. Trhom kolujú správy o zmiešaných ekonomických názoroch uvedených v Béžovej knihe, ktoré by mohol Powell komentovať. To isté platí aj pre ADP report, ktorý naznačil pokles zamestnanosti. Jeho vyjadrenia k inflácii budú taktiež starostlivo analyzované – ak sa vyhne varovaniam pred vysokým rizikom, môže to trh interpretovať ako holubičí signál.
Ako zareaguje trh?
Americký dolár na konci novembra a začiatkom decembra výrazne oslabil v dôsledku narastajúcej istoty ohľadom rozhodnutia Fedu a naznačenia, že novým predsedom Fedu by mohol byť Kevin Hassett, ekonomický poradca Donalda Trumpa a zástanca nízkych úrokových sadzieb. Kľúčovým prvkom v sadzbovom vývoji pre budúci rok bude aj to, či Powell odstúpi zo svojho mandátu v Rade guvernérov.
Dolár v posledných seansách mierne posilnil, pričom ani jestvujúce jestvabie očakávania ohľadom ECB nevyvolali výraznejšie posilnenie eura. Ak sa teda objaví viac hlasov za ponechanie sadzieb a medián zostane nezmenený, dolár môže voči euru mierne získať a EUR/USD môže otestovať úroveň okolo 1,1600. Z dlhodobého hľadiska sa však očakáva holubičí posun vo vnútri Fedu, pravdepodobne v súvislosti so slabšími makrodátami. V takom prípade by EUR/USD mohol v budúcom roku smerovať k úrovni 1,20. Ak však Powell prednesie výrazne holubičí prejav, môže to spustiť test nedávneho lokálneho maxima zo 4. decembra na úrovni 1,1680.
EURUSD odovzdal časť svojich nedávnych ziskov. Výnosy z amerických dlhopisov aktuálne naznačujú mierne silnejší dolár, no je dôležité pripomenúť, že sa stále očakáva, že Fed dnes zníži sadzby. Výnosy sa momentálne pohybujú mierne pod úrovňou 4,2 %, zatiaľ čo dlhodobé očakávania sadzieb Fedu smerujú k úrovni 3,0 %, čo by malo časom výrazne znížiť výnosy a zvýšiť ceny dlhopisov. Ak Fed začne napĺňať scenár znižovania sadzieb smerom k dlhodobo očakávanej úrovni, výnosy by mali ďalej klesať aj zo súčasných úrovní.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Koniec týždňa v červených číslach, technologická rally slabne
📉🖥️ Pokles technologických spoločností
US OPEN: Valuácie pod tlakom uprostred vlny deregulácií
Makroekonomické zameranie: Fiškálny obrat v Spojenom kráľovstve?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.