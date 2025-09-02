Tlak na vedenie Volkswagenu rastie: Odbory žiadajú Blumeho, aby sa vzdal dvojitej funkcie

Napätie vo vnútri koncernu Volkswagen eskaluje. Podľa interného memoranda, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, vyzvala predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallo generálneho riaditeľa Olivera Blumeho, aby sa vzdal jednej zo svojich dvoch výkonných funkcií – CEO skupiny Volkswagen a zároveň šéfa Porsche AG.
Kritika sa týka konfliktu záujmov a problémov s riadením dvoch veľkých spoločností súčasne. Cavallo počas stredajšieho stretnutia so zamestnancami uviedla:
„Výkonný riaditeľ nemôže byť polovičným šéfom vo Wolfsburgu a zvyšok času tráviť v Porsche. Táto situácia sa musí skončiť.“
Téma Blumeho dvojitej funkcie sa opakuje už od vstupu Porsche na burzu v roku 2022, kedy sa firma stala verejne obchodovanou spoločnosťou. Odvtedy investori aj zamestnanci opakovane vyjadrujú obavy ohľadom firemného riadenia a efektívnosti vedenia.
Zdroj agentúry Reuters navyše uvádza, že Porsche už začalo hľadať Blumeho nástupcu, čo môže byť signálom blížiaceho sa rozhodnutia o oddelení vedenia. Pre Volkswagen ide o kľúčový moment, pretože súčasné obdobie je poznamenané nielen transformáciou smerom k elektromobilite, ale aj potrebou stabilného a plne sústredeného vedenia.
Očakáva sa, že vývoj situácie bude pozorne sledovaný zamestnancami, investormi, regulačnými orgánmi aj trhom ako celkom.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa aktuálne obchodujú na úrovni 101,20 EUR, a po silnom rastovom impulze z prelomu júla a augusta dochádza ku krátkodobej korekcii.
Napriek miernemu oslabeniu zostáva technický obraz pozitívny – cena sa stále drží nad oboma kĺzavými priemermi, teda nad EMA 50 (98,58 EUR) aj nad SMA 100 (96,62 EUR).
Zdroj: xStation5
