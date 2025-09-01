Token World Liberty Financial začína obchodovanie na kryptomenových burzách 💲

World Liberty Financial (WLFI) dnes začína obchodovanie na hlavných kryptomenových burzách, vrátane Binance, OKX a Bybit. Token, ktorý bol pôvodne predávaný minulý rok ako nástroj riadenia (governance instrument), je teraz dostupný na voľné obchodovanie.
WLFI je projekt priamo spojený s americkou prezidentskou rodinou, vrátane Donalda Trumpa. Prví investori môžu predať iba 20 % svojich držaných tokenov — ide o zámernú stratégiu riadenia ponuky, ktorá má obmedziť krátkodobý predajný tlak. Obchodovanie začalo okolo 0,31 USD, no neskôr kleslo na 0,24 USD, čo implikuje plne zriedenú trhovú kapitalizáciu 24 miliárd USD. To radí WLFI na 26. miesto medzi všetkými krypto projektmi podľa trhovej kapitalizácie.
Odhady naznačujú, že rodina Trumpovcov už zarobila približne 500 miliónov USD zo širšej ponuky produktov World Liberty, ktorá zahŕňa stablecoiny, ťažbu kryptomien a fondy digitálnych aktív. Napriek kritike možného konfliktu záujmov vyplývajúceho z Trumpovho regulačného vplyvu projekt prilákal vlnu retailových investorov dúfajúcich v rýchle zisky.
Celkový sentiment na kryptomenovom trhu zostáva zmiešaný, hoci sa zdá, že nedávny výpredaj sa spomaľuje. Bitcoin sa konsoliduje pri úrovni podpory 108 000 USD.
Historicky je september pre trh slabým mesiacom, často poznačeným poklesmi — existujú však výnimky, napríklad vlani, keď Bitcoin vzrástol o 7,9 % po tom, čo výpredaje skončili v prvom týždni septembra.
