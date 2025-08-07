Toyota čelí tvrdému zásahu americkými clami, znižuje odhad zisku o 16 %

Spoločnosť Toyota Motor oznámila, že očakáva dopad vo výške 1,4 bilióna jenov (cca 9,5 miliardy USD) v dôsledku amerických ciel na dovoz áut. Ide o najvyšší odhad dopadu ciel, aký zatiaľ akákoľvek automobilka zverejnila, čo podčiarkuje rastúci tlak na marže globálnych výrobcov.
V reakcii na nepriaznivé podmienky Toyota znížila svoj odhad prevádzkového zisku na celý fiškálny rok do marca 2026 o 16 %, a to z pôvodných 3,8 bilióna jenov na 3,2 bilióna jenov (cca 21,7 miliardy USD).
Finančný riaditeľ Takanori Azuma priznal, že vývoj na trhu je momentálne ťažko predvídateľný, no zároveň uistil, že Toyota bude naďalej vyrábať autá pre amerických zákazníkov, napriek dopadom ciel.
Z celkovej očakávanej straty 1,4 bilióna jenov časť pripadá aj na dodávateľov, najmä amerických, ktorí dovážajú diely z Japonska, hoci konkrétny podiel Toyota neuviedla.
Toyota vs. konkurencia
Pre porovnanie:
-
General Motors odhaduje dopad ciel medzi 4 až 5 miliardami USD.
-
Ford počíta s dopadom okolo 3 miliardy USD.
-
Stellantis (výrobca Jeepu) očakáva 1,7 miliardy USD dodatočných nákladov.
Toyota v minulosti uviedla iba čiastočný dopad 180 miliárd jenov za apríl a máj, ktorý sa týkal len áut, nie celého dodávateľského reťazca.
Slabšie výsledky v Severnej Amerike
V 1. štvrťroku fiškálneho roka dosiahla Toyota prevádzkový zisk 1,17 bilióna jenov, čo je pokles oproti 1,31 bilióna vlani, no výsledok bol lepší než očakávania analytikov (priemer 902 miliárd jenov).
Severoamerická divízia sa však prepadla do straty 63,6 miliardy jenov, zatiaľ čo v rovnakom období vlani vykázala zisk 100,7 miliardy.
Dopad ciel v regióne dosiahol 450 miliárd jenov.
Toyota má v Severnej Amerike rozsiahle výrobné operácie (USA, Kanada, Mexiko, Japonsko), čo ju robí zraniteľnejšou voči clám na exporty aj cezhraničnú prepravu dielov a vozidiel.
Za prvú polovicu roka 2025 vyrobila Toyota 1,1 milióna áut značiek Toyota a Lexus v Severnej Amerike, z toho viac než 700 000 v USA.
Možná úľava: obchodná dohoda
Nedávno uzavretá obchodná dohoda medzi Tokiom a Washingtonom prináša možný pozitívny výhľad.
Podľa nej by clá na japonské autá dovážané do USA mohli klesnúť z 27,5 % na 15 %, no časový rámec zavedenia týchto zmien zatiaľ nie je známy.
Výroba v Japonsku a reakcia trhu
Toyota taktiež oznámila zámer vybudovať nový výrobný závod v Japonsku, kde trh s automobilmi klesá v dôsledku starnúcej populácie.
Začiatok prevádzky sa plánuje na začiatok nasledujúcej dekády, konkrétne modely zatiaľ neboli určené.
Napriek silným predajom hybridných vozidiel a rekordnej globálnej produkcii v prvej polovici roka trh zareagoval negatívne – akcie Toyoty po zverejnení výsledkov klesli o 1,5 %.
Graf TM.US (D1)
Akcie spoločnosti Toyota zažili v posledných týždňoch výrazné zotavenie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 183,86 USD, čím sa dostali nad dôležité technické úrovne.
Cena prerazila tak 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 50) na 178,83 USD, ako aj 100-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA 100) na 180,33 USD, čo naznačuje možnú zmenu trendu z klesajúceho na rastový.
RSI sa nachádza na úrovni 55,2, čo signalizuje mierne býčí moment bez známok prekúpenosti, a teda priestor na ďalší rast.
MACD ukazuje pokračujúce pozitívne momentum – línia indikátora je nad signálnou líniou a histogram rastie, čo potvrdzuje nákupnú silu na trhu.
Súčasný vývoj naznačuje, že trh vstúpil do fázy korekcie predchádzajúceho poklesu.
Kľúčové bude, či sa cena udrží nad úrovňou 180 USD, ktorá teraz slúži ako silná technická podpora.
V prípade pokračujúceho rastu môže byť ďalšia rezistencia v oblasti 187–190 USD, kde sa nachádzajú posledné swingové maximá.
Celkovo možno aktuálne nastavenie hodnotiť ako býčie s potenciálom ďalšieho rastu, najmä ak sa potvrdia zlepšujúce sa fundamenty a geopolitická situácia v oblasti obchodu.
Zdroj: xStation5
