Toyota spúšťa výrobu batérií v USA – významná investícia do elektromobility

-
Toyota otvorila závod na výrobu batérií v Liberty, Severná Karolína, s investíciou 13,9 miliardy USD a plánom investovať ďalších až 10 miliárd USD.
-
Závod má produkčnú kapacitu až 30 GWh ročne, s 14 výrobnými linkami pre batérie do hybridov a budúcich BEV modelov.
-
Projekt zníži závislosť od dovozu, podporí domácu výrobu a prinesie vyše 5 000 pracovných miest.
-
Ide o strategický krok, ktorý odzrkadľuje širší trend posilňovania domácej výroby v sektore elektromobility.
-
Toyota otvorila závod na výrobu batérií v Liberty, Severná Karolína, s investíciou 13,9 miliardy USD a plánom investovať ďalších až 10 miliárd USD.
-
Závod má produkčnú kapacitu až 30 GWh ročne, s 14 výrobnými linkami pre batérie do hybridov a budúcich BEV modelov.
-
Projekt zníži závislosť od dovozu, podporí domácu výrobu a prinesie vyše 5 000 pracovných miest.
-
Ide o strategický krok, ktorý odzrkadľuje širší trend posilňovania domácej výroby v sektore elektromobility.
Toyota Motor Corporation oficiálne spustila výrobu vo svojom prvom závode na batérie mimo Japonska – v Liberty, Severná Karolína. So vstupnou investíciou približne 13,9 miliardy dolárov a plánom investovať ďalších až 10 miliárd dolárov v USA počas nasledujúcich piatich rokov Toyota demonštruje posun smerom k elektrifikovanej mobilite a posilneniu domáceho dodávateľského reťazca.
Stratégia Toyoty: Výroba batérií v USA
Nový závod v Severnej Karolíne je už jedenástym výrobným podnikom Toyoty v Spojených štátoch a zároveň prvým závodom na batérie mimo Japonska. Na ploche viac než 1 850 akrov sa plánuje až 14 výrobných liniek pre batérie do hybridov, plug-in hybridov aj batériových elektromobilov (BEV). Výrobná kapacita by mala dosiahnuť až 30 GWh ročne, čo postačí na stovky tisíc vozidiel.
Toyota okrem toho oznámila plán investovať v USA ďalších až 10 miliárd dolárov v priebehu piatich rokov. S pôvodnou investíciou do závodu na batérie ide o celkové investície v USA na úrovni takmer 60 miliárd dolárov.
Dopad na elektromobilnú stratégiu Toyoty
Toyota sa dlhodobo orientuje na hybridné pohony (HEV) namiesto čisto batériových elektromobilov (BEV). Výroba batérií v USA posilní jej viacnásobnú stratégiu: zabezpečí dodávky pre modely ako Toyota Camry HEV, Corolla Cross HEV a RAV4 HEV, a zároveň pripraví pôdu pre plne elektrický model vyrábaný v Severnej Amerike.
Domáca výroba batérií Toyote umožní znížiť závislosť od dovozu, eliminovať riziká v dodávateľskom reťazci a zároveň využiť výhody americkej politiky podporujúcej domácu výrobu komponentov pre elektromobily. Projekt vytvorí viac než 5 000 pracovných miest a prispeje k rozvoju miestnych komunít (napr. podpora vzdelávania v STEM oblastiach).
Trhový a politický kontext
USA sa čoraz viac sústreďujú na návrat k domácej výrobe kľúčových komponentov pre elektromobily. Továreň Toyoty ide ruka v ruke s týmto trendom, čím podporuje konkurencieschopnosť USA v oblasti batérií a vytvára nové pracovné príležitosti v priemyselných regiónoch.
Výber Severnej Karolíny umožňuje Toyote využiť priaznivé podmienky pre priemyselné investície. Tento krok zdôrazňuje, že pretek v oblasti elektromobility sa dnes vedie nielen v technológiách, ale aj v geografii a výrobnej infraštruktúre.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Alibaba predstavila nový chatbot Qwen a agresívne vstupuje do AI pre spotrebiteľov
Airbus oslavuje víťazstvo: získal zákazku na 150 lietadiel od flydubai
Týždenný program streamov XTB
Akzo Nobel a Axalta spoja sily: vzniká nový náterový gigant za 25 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.