Trh sklamaný absenciou zmien v zložení amerických indexov 📉

Robinhood (HOOD.US) a AppLovin (APP.US) klesajú približne o 5 %, sklamanie z nezaradenia do indexu S&P 500

Akcie spoločností Robinhood a AppLovin dnes oslabujú približne o 5 %, pričom mažú časť nedávnych ziskov. Niekoľko obchodných dní pred piatkovou revíziou zloženia indexu S&P 500 niektorí investori špekulatívne nakupovali akcie týchto firiem v očakávaní, že budú zaradené do hlavného indexu. Takéto zaradenie by podporilo dopyt po akciách, najmä zo strany ETF fondov sledujúcich index, a zvýšilo záujem širšej investičnej verejnosti.

V piatok však bolo rozhodnuté, že zloženie indexu zostane nezmenené. Výsledkom je dnešný cenový pokles oboch titulov, ktorý odráža sklamanie investorov z rozhodnutia spoločnosti S&P Dow Jones Indices.

Akcie spoločnosti Robinhood sa počas piatkovej rally priblížili k najvyššej hodnote od roku 2021.

Zdroj: xStation

