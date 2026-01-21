Trhové zhrnutie: Wall Street a Európa oslabujú; trhy čakajú na Trumpa v Davose 🛣️

Heatmapa volatility na devízovom trhu (Zdroj: xStation)
- Európska seansa je relatívne slabá, pričom počiatočné náznaky oživenia boli rýchlo vymazané. O 13:30 nemecký DAX klesá o 0,95 %, francúzsky CAC40 o 0,33 % a britský FTSE100 o 0,2 %.
- Slabosť zasahuje aj poľské trhy, kde kľúčový index WIG20 klesá o 1,33 %, čím sa stáva lídrom strát na starom kontinente.
- Akcie Danone klesli o 5 % po tom, čo bola z trhu v Singapure stiahnutá detská výživa Dumex Dulac 1 kvôli prítomnosti cereulidového toxínu v oleji ARA. Ide o najväčší denný pokles za posledných šesť rokov, umocnený obavami o povesť firmy v oblasti výživy.
- Barry Callebaut rastie po vymenovaní Heina Schumachera (bývalého CEO Unileveru) za šéfa spoločnosti – najväčšieho svetového dodávateľa kakaa. Nový líder má pomôcť prekonať krízu na kakaovom trhu.
- Burberry posilňuje o 5,3 % vďaka lepším než očakávaným výsledkom predaja počas vianočnej sezóny, čo ukazuje na odolnosť luxusného segmentu napriek tlaku v sektore.
- Hlavnou témou dnešného obchodovania je prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Davose, ktorý sa uskutoční o 14:30 SEČ.
- Bitcoin zostáva v konsolidácii po viac než 30 % korekcii vo 4Q, pričom averzia k riziku a korelácia s akciovým trhom obmedzujú rastový potenciál. Pozornosť sa sústreďuje na Davos, kde sa diskutuje o regulácii kryptomien v USA (zákon CLARITY).
- Inflácia vo Veľkej Británii po prvýkrát za päť mesiacov zrýchlila – v decembri dosiahla 3,4 % y/y oproti 3,2 % v novembri, mierne nad odhadmi analytikov (3,3 %). Rástli najmä ceny tabaku a leteniek.
- Meny regiónu Ázia-Pacifik dnes vedú FX trh, zatiaľ čo britská libra a americký dolár oslabujú.
- Zemný plyn (NATGAS) dnes posilňuje o 22 % v dôsledku pokračujúcej vlny mrazov v USA. Aktualizované počasie zo včera potvrdzuje ochladzujúci trend, naznačený už v pondelok.
- Ropa tiež posilňuje, WTI aktuálne rastie o 1,5 %. Investori budú sledovať večerné údaje API, ktoré naznačia vývoj zásob ropy v USA za posledný týždeň.
- Zlato si vedie dobre – kontrakt GOLD dnes posilňuje o 2,2 % v reakcii na obnovené geopolitické napätie.
- Bitcoin sa konsoliduje pod hranicou 89 000 USD.
