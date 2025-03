Trhy rástli, keď obchodníci prijali riziko, dlhopisy klesali v súvislosti s nádejou na zmiernenie ciel

Americké akcie v pondelok prudko vzrástli, keď sa investori vrhli na prepredané technologické akcie, a to pod vplyvom náznakov, že nadchádzajúce americké clá pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa môžu byť užšie zamerané, než sa pôvodne obávali. Tento obnovený rizikový apetít poslal ceny dlhopisov nižšie a zdvihol ceny ropy v súvislosti so špekuláciami, že Trump môže zaviesť 25 % clo na krajiny dovážajúce energiu z Venezuely.

Index S&P 500 vzrástol o približne 1,5 %, čím sa odrazil od nedávneho výpredaja, ktorý index vzdiali od rekordných maxím a vyvolal pochybnosti o vedúcej pozícii amerického trhu. Technologický Nasdaq 100 vzrástol o 1,9 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average si pripísal 1,1 %. Akcie s nízkou kapitalizáciou, sledované indexom Russell 2000, si polepšili o 2 %. Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástli o sedem bázických bodov na 4,31 %.

Technologické megaakcie - takzvaná „veľkolepá sedmička“ - sa prudko odrazili od dna a ako skupina vzrástli o 2,9 %. Tesla viedla zisky po tom, čo prežila svoj najhorší štvrťrok od roku 2022. Rástli aj akcie polovodičov, pričom filadelfský polovodičový index poskočil o 3,2 %. Medzitým kryptomeny prudko vzrástli, pričom Bitcoin vzrástol o 3,4 % na viac ako 88 000 USD a Ether posilnil o 4,4 %.

Analytici spoločností JPMorgan, Morgan Stanley a Evercore ISI naznačili, že to najhoršie z nedávnej korekcie trhu môže byť za nami, pričom sa odvolávali na zlepšenie nálady investorov a priaznivé sezónne trendy. Ivan Feinseth zo spoločnosti Tigress Financial Partners poznamenal, že trhy sa zdajú byť pripravené rozšíriť zisky z prepredaných podmienok, najmä ak sa Trumpove colné plány ukážu ako menej rušivé, než sa obávali.

Očakáva sa, že Trump predstaví nové clá približne 2. apríla v rámci takzvaného „Dňa oslobodenia“. Hoci trhy spočiatku vystrašili, nedávne správy naznačujú, že opatrenia môžu byť miernejšie a cielenejšie, než sa pôvodne očakávalo. Podľa zasvätených osôb viacerí kľúčoví americkí obchodní partneri ponúkajú ústupky, aby sa vyhli rozsiahlejším sankciám, a dúfajú, že sa im podarí vyriešiť Trumpove dlhodobé obavy z nerovnováhy v obchode.

Thierry Wizman zo spoločnosti Macquarie poznamenal: „Domnievame sa, že sme už boli svedkami ‚vrcholu chaosu‘ v colnej politike,“ a dodal, že sa zrejme objavuje racionálnejší prístup. Scott Wren zo spoločnosti Wells Fargo súhlasil, že hoci clá predstavujú dlhodobé riziko pre podnikové investície, ich okamžitý vplyv sa môže obmedziť na marginálne zvýšenie cien.

Holubičí postoj Federálneho rezervného systému z minulého týždňa a absencia nových obchodných šokov pomohli obnoviť dôveru v akcie. Adam Turnquist zo spoločnosti LPL Financial zdôraznil, že prerušenie štvortýždňovej série strát indexu S&P 500 historicky vedie ku krátkodobým ziskom až do výšky 4,6 % za šesť mesiacov.

Napriek tomu nedávna korekcia znížila časť lepšej výkonnosti amerického trhu v porovnaní s globálnymi partnermi. Napriek tomu stratégovia spoločnosti BlackRock, vrátane Jeana Boivina a Wei Liho, zostávajú nadvážení v prípade amerických akcií a vidia širšie globálne príležitosti.

