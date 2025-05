Tri trhy, ktoré sa oplatí budúci týždeň sledovať (09. 05. 2025)

Po prvých vysoko sledovaných obchodných rokovaniach medzi Čínou a USA sa pozornosť trhov opäť sústreďuje na vývoj medzi týmito dvoma krajinami. Politický a makroekonomický kalendár si však zaslúži zvýšenú pozornosť pre viacero kľúčových udalostí. Medzi najdôležitejšie patria zverejnenie inflácie v USA, ako aj séria dát z eurozóny vrátane inflácie a HDP. Dôležitá bude aj návšteva Donalda Trumpa v Saudskej Arábii. V dôsledku toho sa budúci týždeň zamerajme na tieto tri trhy: US500, EURUSD a OIL.WTI.

US500

Zverejnenie dát o inflácii je kľúčové pre sentiment investorov, najmä v čase rastúceho rizika opätovného nárastu inflácie. Výrazne vyššie clá, najmä na čínske tovary, môžu v dlhšom horizonte vyvíjať tlak na rast cien. Firmy zatiaľ ceny nezvyšujú, no regionálne prieskumy Fedu poukazujú na narastajúce cenové tlaky. Aprílová CPI inflácia by mala medziročne zostať na úrovni 2,4 %, no očakáva sa oživenie medzimesačného rastu. Vyššie ako očakávané hodnoty môžu spomaliť rast indexov, pričom hlavným faktorom zostávajú rokovania medzi USA a Čínou. Dáta CPI budú zverejnené v utorok.

EURUSD

Nádeje na deeskaláciu obchodného sporu medzi USA a Čínou prispeli k výraznému oslabeniu páru EURUSD. Obavy sa predtým sústredili na to, že dlhodobá obchodná vojna by mohla podkopať postavenie dolára ako svetovej rezervnej meny. Pretrvávajúca neistota však zároveň zvyšuje tlak na ďalšie znižovanie sadzieb v eurozóne. Tento týždeň prinesie viacero kľúčových makroúdajov – vo štvrtok budú zverejnené čísla HDP a priemyselnej výroby, v piatok obchodná bilancia. V utorok sa koná zasadnutie ministrov financií EÚ, ktoré môže ovplyvniť postoj bloku k obchodnému napätiu.

OIL.WTI

Cena ropy v apríli výrazne klesla pre obavy z obchodnej vojny a možného globálneho spomalenia. OPEC+ zároveň rozhodol o zrýchlení obnovy produkcie. V utorok Donald Trump navštívi Saudskú Arábiu, kde bude rokovať o investíciách kráľovstva v USA. Rijád sa zrejme snaží upevniť väzby s americkou administratívou a rozhodol sa zvýšiť produkciu s cieľom znížiť ceny. Ak však rokovania neprinesú optimizmus, zmena produkčnej politiky nie je vylúčená. Ropa WTI sa obchoduje nad 60 USD za barel, čiastočne vďaka očakávaniam zlepšenia vzťahov medzi USA a Čínou.