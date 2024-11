Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (15. 11. 2024)

Tento týždeň bol v znamení pokračujúceho naratívu „Trump Trade“, hoci väčšiu pozornosť si získali očakávania ohľadom úrokových sadzieb v USA. Nadchádzajúci týždeň sľubuje byť rovnako zaujímavý, s kľúčovými udalosťami, ako je zverejnenie výsledkov Nvidia a niekoľko správ o PMI a inflácii z hlavných ekonomík G10. Sledujte trhy US100, GBPJPY a GOLD.

US100

Indexy na Wall Street dosiahli nové maximá po zvolení Donalda Trumpa za budúceho prezidenta USA, poháňané vyhliadkami na daňové škrty a býčí výhľad pre americké podniky. Avšak sme zaznamenali korekciu cien a konsolidáciu, najmä pri spoločnosti Nvidia, najväčšej spoločnosti na svete. Zatiaľ čo očakávania naznačujú výrazný nárast tržieb, spoločnosť musí tieto očakávania prekonať, aby uspokojila Wall Street. Zverejnenie výsledkov Nvidia v stredu po uzavretí trhu je jednou z posledných hlavných udalostí výsledkovej sezóny za tretí štvrťrok.

GBPJPY

Kľúčové inflačné údaje z hlavných ekonomík budú budúci týždeň v centre pozornosti. Údaje o CPI vo Veľkej Británii budú zverejnené v stredu ráno, nasledované japonskými v piatok. Bank of England a Bank of Japan sledujú rozdielne stratégie. Zatiaľ čo prvá znižuje sadzby a vyjadruje obavy z možných inflačných tlakov, druhá pokračuje v postupnom sprísňovaní uprostred relatívne tlmenej inflácie. Ak inflačné údaje zodpovedajú očakávaniam centrálnych bánk, môže pokračovať nedávny vzostupný trend páru. Naopak, slabšia ako očakávaná inflácia v UK a pretrvávajúce inflačné tlaky v Japonsku by mohli predĺžiť korekciu z predchádzajúceho týždňa.

GOLD

Pokračujúci „Trump Trade“ naďalej ovplyvňuje dolár, výnosy a následne zlato. Po významnej korekcii v posledných dvoch týždňoch naznačuje historický vzor zlata možnosť konsolidačného obdobia 20–30 seáns po amerických voľbách. Napriek dlhodobej atraktivite zlata bude krátkodobý sentiment závisieť od nadchádzajúcich ekonomických údajov z USA. Slabé údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, indikátoroch trhu nehnuteľností a spotrebiteľskej nálade by mohli spustiť korekčný rast zlata.