Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (16. 01. 2026)

Globálne trhy zostávajú napäté pretrvávajúcimi nepokojmi v Iráne, ktoré zvyšujú geopolitickú neistotu. Situáciu ďalej komplikuje neprehľadný vývoj vo Venezuele a nedostatok reálneho pokroku v mierových rokovaniach na Ukrajine. Takéto ohniská napätia tradične vedú k zvýšenej volatilite na trhu s ropou. Pozornosť investorov sa však čoraz viac rozdeľuje medzi geopolitiku a Wall Street. Po sezóne výsledkov bánk sa teraz pozornosť presúva na technologický sektor, pričom Netflix a Intel budú tento týždeň zverejňovať výsledky. Hoci je makroekonomický kalendár nabitý, chýbajú v ňom údaje najvyššej dôležitosti. Rozhodnutie Bank of Japan zostáva kľúčovým bodom záujmu, pretože akékoľvek zmeny tónu môžu výrazne ovplyvniť japonský jen. Kľúčové inštrumenty na sledovanie v najbližších dňoch: USDJPY, US100 a OIL.WTI.
USDJPY
Menový pár USDJPY sa stále obchoduje blízko svojich maxím z roku 2024, teda úrovní, ktoré boli naposledy dosiahnuté koncom 80. a začiatkom 90. rokov. Dlhodobá slabosť jenu je spôsobená kombináciou faktorov: pretrvávajúcou infláciou, rastúcim štátnym dlhom, slabým ekonomickým oživením a vnímanou nečinnosťou centrálnej banky. Japonský minister financií naznačil možnosť koordinovaného zásahu s USA na podporu meny. Zatiaľ čo slabý jen prospieva japonskému exportu, zároveň zvyšuje dovoznú infláciu a oslabuje kúpnu silu domácností. Očakáva sa, že Bank of Japan v piatok ponechá sadzby nezmenené, no trh pozorne sleduje akýkoľvek náznak budúceho zvýšenia sadzieb alebo verbálnej intervencie.
US100 (Nasdaq 100)
Americké akciové indexy reagovali minulý týždeň pozitívne na zmiernenie geopolitického napätia a ďalšiu podporu získali vďaka vynikajúcim výsledkom TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Spoločnosť vykázala čistý zisk 505,7 miliardy TWD (16 miliárd USD), čo signalizuje silné zdravie sektora a zvyšuje očakávania pred výsledkami amerických technologických firiem. Aj keď tento týždeň žiadna z „Magnificent Seven“ nezverejňuje výsledky, pozornosť investorov sa sústreďuje na Netflix a Intel. Intel vykazuje známky zotavenia, podporené vládnymi stimulmi a novými objednávkami. Index US100 (Nasdaq 100) sa obchoduje len približne 2 % pod rekordnými maximami z októbra, zatiaľ čo US500 (S&P 500) neustále dosahuje nové maximá od začiatku roka.
OIL.WTI
Ceny ropy zostávajú veľmi volatilné a v tomto roku zaznamenali nárast až o 9 %. Rast cien úzko súvisí s geopolitickou neistotou okolo Venezuely, Ruska a Iránu. Špekulácie o zásahu USA voči Teheránu držia ceny na niekoľkotýždňových maximách, a to aj napriek fundamentom naznačujúcim globálny nadbytok ponuky. Ak sa geopolitické riziká začnú zmierňovať, trh môže čeliť výraznému poklesu cien. Zatiaľ sa však očakáva, že ceny zostanú na zvýšenej úrovni.
