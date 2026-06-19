Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, OIL a NASDAQ (19.06.2026)

- Medzi Spojenými štátmi a Iránom bola podpísaná 60-dňová dohoda.
- Rokovania o trvalej dohode však boli odložené na neskorší termín.
- V stredu zverejní svoje hospodárske výsledky americký gigant v oblasti pamäťových čipov, spoločnosť Micron Technology.
- Čakajú nás aj kľúčové údaje z indexov PMI (utorok) a inflácie PCE v USA (štvrtok).
- Medzi Spojenými štátmi a Iránom bola podpísaná 60-dňová dohoda.
- Rokovania o trvalej dohode však boli odložené na neskorší termín.
- V stredu zverejní svoje hospodárske výsledky americký gigant v oblasti pamäťových čipov, spoločnosť Micron Technology.
- Čakajú nás aj kľúčové údaje z indexov PMI (utorok) a inflácie PCE v USA (štvrtok).
Mimoriadne intenzívny týždeň sa blíži ku koncu. Trhy výrazne reagovali na jastrabí výhlaď Federálneho rezervného systému, zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan a na ponechanie sadzieb bez zmeny zo strany BoE, RBA a Norges Bank v prostredí nižších inflačných tlakov po podpísaní dohody medzi Iránom a USA. S ústupom geopolitického rizika sa investori budú viac sústrediť na ekonomické dáta a ďalšie dôležité geopolitické a trhové udalosti.
Nadchádzajúci týždeň prinesie kľúčové makroekonomické dáta a výsledky hospodárenia, ktoré preveria, či má súčasný trhový optimizmus pevné základy. Pozornosť investorov sa presunie k inflácii PCE v USA a k dôležitým výsledkom technologických spoločností. Z tohto dôvodu by sa investori mali zamerať predovšetkým na tri trhy: EURUSD, OIL a US100.
EURUSD
Hlavnou hnacou silou amerického dolára budúci týždeň budú údaje o spotrebe a inflácii v USA, ktoré môžu ďalej podporiť jastrabiu rétoriku po poslednom rozhodnutí Fedu. Vo štvrtok bude zverejnená správa o osobných príjmoch a výdavkoch za máj, ktorá obsahuje index Core PCE – stále preferovaný ukazovateľ inflácie Fedu. Už v pondelok budú zverejnené údaje o spotrebiteľskej dôvere v eurozóne a v utorok budú nasledovať predbežné indexy PMI pre hlavné ekonomiky.
Odhady naznačujú, že inflácia Core PCE v máji vzrástla o 0,35 % medzimesačne, čo by zvýšilo medziročnú hodnotu na 3,4 % (z predchádzajúcich 3,3 %). Celková inflácia PCE bez úprav by mala zrýchliť na 4,1 %. Vyššie inflačné údaje by mohli opäť posilniť dolár a poslať menový pár EURUSD smerom k lokálnym minimám.
OIL (ropa Brent)
Trh s čiernym zlatom vstupuje do fázy upokojenia po niekoľkých napätých mesiacoch vojny medzi USA a Iránom. Napriek tomu, že bolo podpísané 60-dňové memorandum, mnohé otázky zostávajú nevyriešené a rokovania o trvalej dohode boli odložené. Hormuzský prieliv bol znovu otvorený, no stále funguje ďaleko od plnej kapacity, čo môže vyvolať ďalšiu volatilitu cien ropy.
Po odznení geopolitickej rizikovej prémie sa trh zameria na fundamenty dopytu. Čína doteraz pôsobila ako stabilizačný prvok ropného trhu, avšak okrem spomaľujúcich dovozov sledujeme aj ďalšie negatívne signály z tamojšej ekonomiky. Ak sa dáta nezlepšia, výrazné oživenie ponuky na trhu s ropou by mohlo budúci rok stlačiť ceny do pásma 50 až 60 USD za barel. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) upozorňuje, že budúci rok by mohol vzniknúť prebytok ponuky až 5 miliónov barelov denne, predovšetkým vďaka zvýšeniu produkcie o 8 miliónov barelov denne.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Pre technologický sektor sa blíži kľúčový moment fundamentálneho overenia, keď sa trhové valuácie postavené na AI revolúcii stretnú s reálnymi finančnými výsledkami. V stredu zverejní hospodárske výsledky americký pamäťový gigant Micron Technology. Spoločnosť je priamym príjemcom boomu umelej inteligencie, keďže dodáva kľúčové komponenty pre dátové centrá. Pozitívne prekvapenie vo výsledkoch a výhľade by mohlo poskytnúť impulz k dynamickému návratu indexu US100 do oblasti historických maxím a zmierniť prípadný jastrabí dopad štvrtkových dát o inflácii PCE.
Akciové trhy s vysokým zastúpením Big Tech spoločností zatiaľ vykazujú značnú odolnosť voči reštriktívnej menovej politike Fedu, pokiaľ silné firemné výsledky ospravedlňujú vysoké valuácie. Boom umelej inteligencie funguje ako určitý ochranný vankúš proti spomaľovaniu ekonomiky. Historicky však v obdobiach zvýšených valuácií, napríklad pri vysokom pomere ceny k zisku (P/E), môže akýkoľvek signál spomaľujúcej dynamiky objednávok vo výsledkoch spoločností typu Micron v kombinácii s jastrabím údajom o inflácii PCE vyvolať prudkú realizáciu ziskov, podobne ako po nedávnom zverejnení dát NFP alebo počas poslednej tlačovej konferencie Federálneho rezervného systému.
Denné zhrnutie: Koniec mimoriadne intenzívneho týždňa (19.06.2026)
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