🔴Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: všetky oči upreté na Fed (24.04.2026)

Napätie na Blízkom východe zostáva zvýšené, pričom ropa Brent sa opäť obchoduje nad hranicou 100 dolárov za barel. Zároveň sa zdá, že Wall Street do veľkej miery ignoruje riziko toho, čo by sa mohlo stať jednou z najvýznamnejších energetických kríz v histórii, a naďalej smeruje k novým historickým maximám. Medzitým vstupuje výsledková sezóna do kritickej fázy, keď svoje výsledky zverejnia veľkí technologickí giganti ako Meta, Microsoft a Alphabet.
Trhy sa však nebudú sústreďovať len na geopolitiku a výsledky Big Tech firiem. Budúci týždeň prinesie aj kľúčové rozhodnutia o úrokových sadzbách zo strany hlavných centrálnych bánk (Fed, BoJ, BoE, ECB a BoC). Pri väčšine inštitúcií sa očakáva, že ponechajú menovú politiku bez zmeny, hoci prekvapenia nemožno vylúčiť. V tomto kontexte by investori mali pozorne sledovať USDJPY, zlato a index US500.
USDJPY
Už budúci utorok sa dočkáme rozhodnutí o úrokových sadzbách od Bank of Japan aj Federálneho rezervného systému. Kým ešte nedávno trhy započítavali možné zvýšenie sadzieb v Japonsku, krajina teraz čelí výraznému tlaku rastúcich cien energií, ktoré zhoršujú ekonomické podmienky.
V dôsledku toho teraz trhy očakávajú, že sadzby zostanú bez zmeny, podobne ako v prípade rozhodnutia Fedu naplánovaného na stredu 29. apríla. Za zmienku tiež stojí, že s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o posledné zasadnutie Jeroma Powella vo funkcii predsedu Federálneho rezervného systému, hoci stále existuje možnosť, že jeho potenciálny nástupca Kevin Warsh nebude Kongresom potvrdený pred 15. májom. USDJPY zostáva na zvýšených úrovniach, pričom hladina 160 naďalej funguje ako silná zóna rezistencie.
Zdroj: xStation5
GOLD
Trh so zlatom do veľkej miery prehliada širšie energetické pozadie. Čiastočne je to preto, že ceny ropy sú síce zvýšené, no stále sa pohybujú okolo 100 dolárov za barel, a komplexná dohoda medzi USA a Iránom zostáva vzdialená.
V tejto fáze zlato reaguje predovšetkým na očakávania týkajúce sa inflácie a úrokových sadzieb. Mierne rastúca inflácia má tendenciu podporovať zlato, ale prudký a trvalý rast, podobný tomu z konca 70. a začiatku 80. rokov, by mohol vynútiť výrazné precenenie očakávaní týkajúcich sa amerických sadzieb.
Kľúčové budú Powellove komentáre po rozhodnutí Fedu, najmä z pohľadu toho, ako centrálna banka vyhodnotí inflačné riziká. Ak geopolitické napätie poľaví a inflácia sa ukáže ako prechodná, investori môžu opäť presunúť pozornosť na štrukturálne faktory, ako sú vysoké úrovne globálneho dlhu a pokračujúca diverzifikácia rezerv od amerického dolára smerom k zlatu.
Zdroj: xStation5
US500
Index S&P 500 a jeho futures dosiahli nové historické maximá, čo naznačuje, že investori do veľkej miery prehliadajú geopolitické riziká a namiesto toho sa sústreďujú na očakávania zlepšujúcich sa ekonomických podmienok.
Doterajšie výsledky boli silné. Tesla oznámila rast tržieb aj zisku a zároveň poukázala na robustný dlhodobý výhlaď v oblasti AI a robotiky.
Výsledky spoločností Meta, Microsoft a Alphabet v tomto týždni budú kľúčové. Práve tieto firmy pravdepodobne rozhodnú o tom, či môže naratív poháňaný AI naďalej posúvať hlavné americké indexy na ešte vyššie úrovne. Všetky tri spoločnosti majú zverejniť výsledky po uzavretí stredajšej obchodnej seansy.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.