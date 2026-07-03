Tri trhy na sledovanie v budúcom týždni: OIL, US100, NZDUSD (03.07.2026)

Do nového obchodného týždňa vstupujeme bezprostredne po predĺženom sviatočnom víkende v Spojených štátoch, kde krajina oslávila 250. výročie podpisu Deklarácie nezávislosti. Začiatok leta často znamená nástup sezónneho útlmu na finančných trhoch, teda obdobia zvyčajne charakterizovaného menším počtom významných udalostí a nižšou volatilitou. Zatiaľ čo minulý rok bol definovaný obchodnou vojnou, globálna ekonomika teraz funguje v tieni neistoty na Blízkom východe a zároveň pozorne sleduje preteky vo vývoji umelej inteligencie.
Po poslednom zasadnutí OPEC+ sa investori výrazne zamerajú na vývoj na Blízkom východe, najmä pokiaľ ide o export ropy a obnovenie produkcie. V utorok sa v Ankare začína summit vedenia NATO za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, zatiaľ čo v Iráne pokračujú štátne smútočné ceremónie po smrti najvyššieho vodcu Alího Chameneího. Vzhľadom na tieto blížiace sa katalyzátory by sa účastníci trhu mali v nadchádzajúcich dňoch zamerať na tri kľúčové inštrumenty: OIL, US100 a NZDUSD.
OIL (ropa Brent)
Obchodný týždeň sa začína tým, že trhy vstrebávajú výsledok nedeľného virtuálneho summitu ministrov OPEC+, ktorí sa stretli, aby určili úrovne produkcie pre rozšírený kartel. Hoci oficiálne produkčné ciele boli v poslednom čase zvyšované takmer každý mesiac, tieto navýšenia prebiehali výhradne na papieri. Najnovšie údaje za jún ukázali, že skutočná produkcia medzi kľúčovými producentmi na Blízkom východe klesla, a to napriek podpisu memoranda o prímerí 17. júna.
Pozornosť treba venovať aj štátnemu pohrebu bývalého iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorý trvá do 9. júla. Akékoľvek politické vyhlásenia z Teheránu počas tohto obdobia budú globálne finančné trhy pozorne sledovať.
Kľúčové ukazovatele na sledovanie: Obchodníci budú sledovať tok tankerov cez Hormuzský prieliv spolu s týždennými údajmi o zásobách ropy v USA. Komerčné zásoby sa prepadli na najnižšiu úroveň od roku 2018, zatiaľ čo Strategické ropné rezervy sa po poslednom koordinovanom uvoľnení zo strany Medzinárodnej energetickej agentúry nachádzajú na najnižšej úrovni od 80. rokov.
US100 (Nasdaq 100)
Americký technologický sektor vstupuje do obdobia významných makroekonomických a štrukturálnych zmien. Akciových investorov čaká okamžitý test v podobe pondelkového indexu ISM v službách a následných komentárov predstaviteľov Fedu.
Hoci výsledková sezóna firiem sa naplno začne až v polovici júla, teda v období, keď bude Kevin Warsh tiež vypovedať pred Kongresom, trhy v stredu dostanú zápis z posledného zasadnutia FOMC. Hoci tieto zápisy v posledných rokoch čiastočne stratili schopnosť výrazne hýbať trhom kvôli doprednému výhľadu a tlačovým konferenciám po zasadnutiach, súčasné prostredie obmedzenej komunikácie zo strany Fedu znamená, že detailné záznamy môžu mať pre investorov väčšiu hodnotu.
Zaradenie SpaceX do indexu: V utorok bude SpaceX oficiálne zaradená do indexu Nasdaq 100, a to len niekoľko týždňov po svojej primárnej verejnej ponuke akcií. Toto zaradenie vyvolá rozsiahle preváženie portfólií medzi ETF, čo je proces, ktorý zvyčajne generuje zvýšené objemy obchodovania a vyššiu volatilitu.
Kontrola zdravia spotrebiteľa: Súčasne tento týždeň prídu výsledkové reporty od významných spoločností vrátane PepsiCo a Delta Air Lines. Tieto firemné výsledky ponúknu dôležitý test odolnosti spotrebiteľov voči prevládajúcemu makroekonomickému prostrediu.
NZDUSD
Streda sľubuje byť pre tento menový pár rozhodujúcim dňom, keďže prinesie vysokú koncentráciu katalyzátorov z antipódov aj z Washingtonu. Investori budú mať k dispozícii komplexný súbor údajov na obchodovanie meniacich sa trajektórií menovej politiky oboch krajín.
Reserve Bank of New Zealand oznámi v stredu svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách, po ktorom bude bezprostredne nasledovať tlačová konferencia s guvernérkou centrálnej banky Annou Breman, ktorá predstaví ekonomický výhľad. Po predchádzajúcej jastrabej rétorike trhy očakávajú, že RBNZ zvýši úrokové sadzby na 2,5 %, čo by mohlo podporiť nedávny odraz NZDUSD. Fundamentálny obraz novozélandského dolára bude doplnený vo štvrtok zverejnením PMI vo výrobnom sektore, ktoré poskytne aktuálnu kontrolu zdravia domáceho výrobného sektora.
Na druhej strane stojí americký dolár. Jeho valuácia bude výrazne ovplyvnená pondelkovými údajmi ISM v službách a zápisom z FOMC naplánovaným na stredajší večer.
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