Trump chce zrušiť licenciu Chevronu vo Venezuele

Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje zrušiť licenciu spoločnosti Chevron Corp. na ťažbu a predaj ropy vo Venezuele. Tento krok by mohol vážne ohroziť krehké ekonomické oživenie krajiny a zároveň znížiť jej produkciu ropy.

Dôvody Trumpovho rozhodnutia

Trump kritizoval rozhodnutie administratívy Joea Bidena, ktorá v roku 2022 umožnila Chevronu pokračovať vo venezuelských aktivitách. Ako hlavné dôvody na zrušenie licencie uviedol:

Nedemokratické voľby a politické represie zo strany Nicolása Madura .

zo strany . Nesplnenie podmienok pre repatriáciu migrantov z USA späť do Venezuely.

Dopady na venezuelskú ekonomiku

Chevron je jediná veľká americká ropná spoločnosť, ktorá vo Venezuele stále pôsobí. Jeho produkcia 200 000 barelov denne tvorí približne 20 % celkovej ťažby ropy v krajine. Prerušenie operácií by mohlo viesť k strate 100 000 barelov denne a zníženiu štátnych príjmov.

Zástupcovia Madurovej vlády rozhodnutie ostro odsúdili a tvrdia, že USA tým neškodia len Venezuele, ale aj americkým firmám a rafinériám, ktoré spracovávajú venezuelskú ropu.

Dopady na globálny trh s ropou

Venezuelská ropa pomohla zmierniť dopady možných ciel na kanadskú a mexickú ropu, ktorá je kľúčová pre americké rafinérie v Mexickom zálive. Odstránenie týchto dodávok by mohlo spôsobiť rast cien pohonných hmôt v USA, čo by išlo proti Trumpovmu cieľu znižovať infláciu.

Geopolitický kontext

Trump dlhodobo presadzuje energetickú nezávislosť USA a sľubuje podporu domácej ťažby s heslom „drill, baby, drill“. Jeho rozhodnutie tak môže byť súčasťou širšej stratégie na zníženie závislosti od zahraničnej ropy.

Bude Trump skutočne konať?

Analytici špekulujú, že Trumpov krok môže byť len vyjednávacia taktika na zvýšenie tlaku na Madurovu vládu. Ak by skutočne došlo k zrušeniu licencie, kontrolu nad aktivitami Chevronu by prevzala štátna ropná spoločnosť PDVSA, čo by mohlo v skutočnosti posilniť Madurovu vládu.

Chevron oznámil, že analyzuje dopady rozhodnutia a naďalej postupuje v súlade so všetkými americkými zákonmi a reguláciami.

Zrušenie licencie by mohlo viesť k ďalším ekonomickým problémom vo Venezuele, čo by zrýchlilo migráciu a destabilizovalo región. Na druhej strane by tento krok mohol byť pre Trumpa politickým víťazstvom, najmä medzi odporcami Madurovho režimu.

Graf akcií Chevron Corp. (CVX.US)

Fibonacciho retracement

Po výraznom raste z pandemického dna ( marec 2020 ) na vrchol okolo 189,56 $ akcia korigovala nadol .

z pandemického dna ( ) na vrchol okolo akcia . Hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu (157,14 $) slúži ako rezistencia , ktorú sa akcia snaží prekonať.

, ktorú sa akcia snaží prekonať. Podpora na 38,2 % (137,09 $) je kľúčová – jej prerazenie by mohlo znamenať ďalší pokles .

– jej . Mierne prerazenie tejto úrovne nastalo 11.9.2024, ale ako vidno z grafu, cena sa v ten istý deň odrazila nad túto úroveň a v nasledujúcich dňoch pokračovala v raste.

EMA 200 ako dynamická podpora/rezistencia

200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 200) je na úrovni 153,30 $ a akcia sa okolo tejto hodnoty pohybuje.

a akcia sa okolo tejto hodnoty pohybuje. Ak sa akcia udrží nad EMA 200, môže pokračovať v raste .

. Ak EMA 200 prerazí smerom nadol, môže nasledovať pokles k úrovni 137 $.

Dlhodobý trend a aktuálna situácia

Medzi rokmi 2020 – 2022 mala akcia silný rastový trend , po ktorom nasledovala korekcia .

, po ktorom nasledovala . Od roku 2023 sa nachádza v bočnom trende medzi 137 a 157 $, bez jasného smeru.

Aktuálna úroveň 155 $ naznačuje, že trh vyčkáva a pravdepodobne zvažuje dopady Trumpovho rozhodnutia.

Zdroj: xStation5

Graf OIL.WTI (H1)



Kľúčová úroveň podpory okolo 68,50 $

Cena ropy sa aktuálne nachádza na silnej supportnej zóne medzi 68,50 – 69,00 $ (označenej oranžovým pásmom).

(označenej oranžovým pásmom). Táto úroveň bola v minulosti viackrát testovaná ako support , čo naznačuje jej významnosť.

, čo naznačuje jej významnosť. Ak sa cena odrazí, môže dôjsť k rastu späť k 70,83 $ ( SMA 200 – modrá krivka ) alebo k vyšším úrovniam.

( ) alebo k vyšším úrovniam. Ak však klesne pod 68,50 $, môže nasledovať hlbší pokles, pravdepodobne k 65,50 – 67,00 $.

Kĺzavé priemery

SMA 200 (modrá krivka) na 70,83 $ signalizuje dlhodobý klesajúci trend .

signalizuje . EMA 50 (oranžová krivka) na 69,27 $ má tiež klesajúci trend, ale aktuálne bola mierne prerazená, čo môže naznačovať dočasný obrat trendu.

%R Williams

Hodnota indikátora %R Williams je -6 , čo naznačuje, že OIL.WTI sa nachádza v extrémne prekúpenej oblasti .

, čo naznačuje, že . To by mohlo znamenať možnú zmenu aktuálneho trendu a pokles ceny.

Možná reakcia na Trumpovo oznámenie

Ak bude licencia Chevronu vo Venezuele skutočne zrušená , môže dôjsť k zníženiu ponuky ropy na trhu , čo by malo podporiť rast cien .

, môže dôjsť k , čo by malo . Ak ide iba o vyjednávaciu taktiku, trh by mohol zostať v klesajúcom trende.

Kľúčové správy na sledovanie: