Goldman Sachs zvyšuje sentiment voči akciám Estée Lauder 💡

- Estée Lauder je globálny výrobca luxusnej kozmetiky, parfémov a produktov starostlivosti o pleť, známy značkami ako Estée Lauder, MAC, Clinique a La Mer, ktoré patria medzi ikony kozmetického priemyslu.
- Estée Lauder je globálny výrobca luxusnej kozmetiky, parfémov a produktov starostlivosti o pleť, známy značkami ako Estée Lauder, MAC, Clinique a La Mer, ktoré patria medzi ikony kozmetického priemyslu.
Akcie Estée Lauder (EL.US) dnes jasne posilňujú po tom, čo Goldman Sachs zvýšila svoje odporúčanie z „Neutral“ na „Buy“ a cieľovú cenu zo 76 USD na 115 USD, čo odráža rastúci optimizmus ohľadom vyhliadok spoločnosti.
Estée Lauder je známy globálny výrobca kozmetiky, parfémov a produktov starostlivosti o pleť, pričom značky ako Estée Lauder, MAC, Clinique a La Mer sú považované za vlajkové ikony kozmetického priemyslu.
Nové hodnotenie od Goldman Sachs odzrkadľuje zlepšenú dynamiku predaja v pevninskej Číne, kde po predchádzajúcich poklesoch aktuálne v druhej polovici fiškálneho roka dochádza k jednocifernému rastu a obnoveniu trhových podielov.
Návrat rastu na Hainane a zlepšenie stavu zásob v turistickom kanáli taktiež pôsobili ako dôležité katalyzátory, ktoré zmiernili tlak na prebytočné zásoby.
Investičná banka navyše zdôrazňuje zlepšujúce sa trendy trhových podielov Estée Lauder aj v USA a pozitívny vplyv opatrení vedenia na konverziu návštevnosti a prevádzkovú efektivitu.
Očakávané rozšírenie EBIT marže o približne 500 bázických bodov do roku 2028 a pomalší ako očakávaný pokles tržieb zvyšujú pozitívny sentiment investorov.
Estée Lauder taktiež investuje do geografickej reorganizácie, diverzifikácie predajných kanálov (napr. Amazon) a rozvoja značiek, čo jej umožňuje efektívnejšie reagovať na zmeny na kľúčových trhoch.
Vďaka tomu sa spoločnosť profiluje ako jeden z hlavných beneficientov oživenia čínskeho trhu a efektívnych nápravných krokov, ktoré dnes investori premietajú do rastu ocenenia akcií.
Akcie pokračujú v najdynamickejšom odraze od roku 2022, čo je viditeľné aj nad 50-týždňovým kĺzavým priemerom EMA.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Exelixis klesli o viac než 13 % po zníženom výhľade a slabších tržbách
Akcie Celcuity vystrelili o viac než 45 % po prelomových výsledkoch klinickej štúdie pri rakovine prsníka
Roche získava schválenie FDA pre liek proti zápalu obličiek pri lupusovej nefritíde
Akcie Rheinmetallu prudko vzrástli po objednávke na obrnené vozidlá za 4 miliardy USD – signál rastúceho obranného výdavku
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.