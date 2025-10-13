JPMorgan spúšťa bezpečnostný investičný plán za 10 miliárd USD v rámci podpory americkej suverenity

- JPMorgan investuje až 10 miliárd USD do sektorov kľúčových pre národnú bezpečnosť.
- Cieľom je znížiť závislosť od zahraničných dodávok, najmä z Číny.
- Banka podporí obranný priemysel, energetiku, výrobu aj pokročilé technológie.
- Iniciatíva je súčasťou širšieho desaťročného plánu v hodnote 1,5 bilióna USD.
- JPMorgan investuje až 10 miliárd USD do sektorov kľúčových pre národnú bezpečnosť.
- Cieľom je znížiť závislosť od zahraničných dodávok, najmä z Číny.
- Banka podporí obranný priemysel, energetiku, výrobu aj pokročilé technológie.
- Iniciatíva je súčasťou širšieho desaťročného plánu v hodnote 1,5 bilióna USD.
JPMorgan Chase oznámila novú iniciatívu, v rámci ktorej plánuje investovať až 10 miliárd USD do amerických firiem považovaných za kľúčové pre národnú bezpečnosť a ekonomickú odolnosť. Tento krok je súčasťou širšieho desaťročného záväzku banky v hodnote 1,5 bilióna USD, ktorého cieľom je podporiť hospodársky rast USA, najmä v oblastiach obrany, energetiky a domácej výroby.
Investície budú realizované formou priameho kapitálu a venture kapitálových vstupov. JPMorgan tak reaguje na rastúci tlak na modernizáciu infraštruktúry a snahu znížiť závislosť USA od zahraničných dodávateľských reťazcov, predovšetkým v oblastiach ako polovodiče, čistá energia, farmácia či vzácne nerasty. Význam tejto stratégie vzrástol po opätovnom vyhrotení obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktorú znovu otvoril prezident Donald Trump.
Banka plánuje rozdeliť investície do štyroch strategických oblastí:
-
Výroba a dodávateľské reťazce
-
Obrana a letecký priemysel
-
Energetická nezávislosť
-
Pokročilé technológie, ako umelá inteligencia a kvantové výpočty
Tieto oblasti zahŕňajú celkovo 27 pododvetví, vrátane stavby lodí, jadrovej energie, nanomateriálov či bezpečnej komunikácie. JPMorgan plánuje podporiť nielen veľké korporácie, ale aj stredne veľké podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou americkej výrobnej základne.
V rámci novej iniciatívy banka:
-
Najme nových bankárov a investičných expertov na podporu expanzie
-
Založí externú poradnú radu zloženú zo zástupcov verejného a súkromného sektora
-
Rozšíri výskum v oblasti zraniteľnosti dodávateľských reťazcov a nových technológií prostredníctvom svojho Centra pre geopolitiku
Podľa vedenia banky sa JPMorgan už podieľala na viacerých transakciách, vrátane financovania americkej ťažobnej spoločnosti MP Materials, ktorá sa zameriava na vzácne zeminy. Viac než 100 stretnutí s klientmi a vládou naznačuje vysokú aktivitu pri hľadaní nových projektov. Jamie Dimon, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JPMorgan, zároveň upozornil na potrebu zrýchlenia regulačných procesov a reformy pracovnej politiky, ktoré by umožnili rýchlejší pokrok.
Graf JPM.US (D1)
Akcie JPMorgan Chase sa aktuálne obchodujú na úrovni 307,39 USD a po krátkodobom oslabení našli podporu na úrovni 50-dňového kĺzavého priemeru EMA (302,07 USD). Tento odraz naznačuje, že býci zatiaľ udržiavajú kontrolu nad trhom. Dlhodobý SMA 100 (290,86 USD) sa stále nachádza hlboko pod aktuálnou cenou, čo potvrdzuje stabilný rastový trend.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie J.B. Hunt rastú o 18 % po silných výsledkoch za 3. kvartál 🚀
Visa verí, že stablecoiny môžu vstúpiť na kreditný trh v hodnote 40 biliónov USD
OpenAI plánuje megaprojekt za 400 miliárd dolárov: stratégia, riziká a realita
Apple stráca ďalšieho lídra v oblasti AI uprostred eskalujúceho boja o talenty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.