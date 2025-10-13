Airbus zvyšuje tempo výroby: Cieľ 820 lietadiel v roku 2025 a dohoda so Spiritom na obzore

- Airbus plánuje tento rok dodať až 820 lietadiel, čo predstavuje 7 % medziročný nárast.
- Výroba úzkotrupých lietadiel by mala do roku 2027 dosiahnuť 75 kusov mesačne.
- Dodávateľský reťazec sa stabilizoval, investície opäť rastú.
- Uzavretie dohody so spoločnosťou Spirit AeroSystems sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2025.
Európsky výrobca lietadiel Airbus zaznamenal výrazné zlepšenie v dodávateľskom reťazci, čo podporuje jeho ambiciózny plán zvýšiť dodávky lietadiel o 7 % na približne 820 kusov v roku 2025. Podľa Florenta Massoua, výkonného viceprezidenta pre prevádzku, sa dôvera medzi dodávateľmi stabilizovala a väčšina z nich je pripravená podporiť rast výroby.
Airbus zároveň potvrdil svoj dlhodobý cieľ zvýšiť produkciu úzkotrupých lietadiel (A320neo) na 75 kusov mesačne do roku 2027. Tento cieľ pôvodne plánoval dosiahnuť už v roku 2025, avšak kvôli úzkym miestam v dodávateľských reťazcoch bol termín posunutý o dva roky.
Podľa Massoua sa situácia za posledné mesiace výrazne zlepšila:
„Dodávatelia vnímajú stabilitu plánov a konečne začínajú investovať. Vidím úplne iný obraz ako pred rokom.“
Na podporu týchto výrobných ambícií Airbus spúšťa druhú montážnu linku v USA (Mobile, Alabama) a v najbližších týždňoch plánuje podobné rozšírenie aj v Číne. Celková sieť 10 montážnych liniek má byť dostatočná na pokrytie rastúceho dopytu, najmä po modeli A321neo, ktorého výroba je časovo náročnejšia.
Ďalšou dôležitou správou je, že Airbus očakáva uzavretie dohody so spoločnosťou Spirit AeroSystems v spolupráci s Boeingom do konca štvrtého štvrťroka 2025. Spirit je kľúčovým dodávateľom štrukturálnych komponentov pre obe spoločnosti a rozdelenie jeho aktív medzi Airbus a Boeing je zásadné pre stabilitu celého leteckého priemyslu.
Výroba Airbusu sa momentálne pohybuje okolo 63 lietadiel mesačne, pričom časť tempa je udržiavaná vďaka využívaniu zásob. Podľa vyjadrení z odvetvia však zostáva otázkou, aká bude situácia ku koncu roka, keď by vyčerpanie skladových zásob mohlo ovplyvniť tempo výroby.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie spoločnosti Airbus pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 202,10 EUR. Cena sa stabilne drží nad 50-dňovým kĺzavým priemerom EMA (190,87 EUR) aj nad 100-dňovým SMA (180,84 EUR), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie trhu. RSI dosahuje hodnotu 63,1, teda sa nachádza v blízkosti prekúpenej zóny, ale stále pod kritickou hranicou 70. To naznačuje ďalší potenciál pre rast, hoci tempo môže byť miernejšie. MACD zostáva v pozitívnom pásme a rozdiel medzi hlavnou a signálnou líniou sa rozširuje, čo podporuje pokračovanie vzostupného trendu.
Zdroj: xStation5
