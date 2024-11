Trump Media & Technology Group rastie o 17 % vďaka stávkam na Trumpovo prezidentstvo 💰

Akcie Trump Media & Technology Group (DJT.US) dnes rastú o 17 % vďaka špekulatívnym stávkam na deň amerických volieb. Akcie DJT boli tento rok veľmi volatilné, pričom akékoľvek správy týkajúce sa prezidentovania Donalda Trumpa, incidentov na predvolebných zhromaždeniach alebo súdnych prípadov spôsobujú výrazné cenové výkyvy.

Dnešný rast DJT je poháňaný oživením kurzov u bookmakerov, čo odráža zvýšenú pravdepodobnosť víťazstva republikánskeho kandidáta v amerických prezidentských voľbách. V čase publikácie kurzy naznačujú pravdepodobnosť Trumpovho víťazstva v rozmedzí 58 % až 60 %. Na druhej strane konkrétnejšie údaje, ako sú prieskumy, neukazujú žiadnu jasnú výhodu pre jedného z kandidátov. Podľa najnovších údajov sú Kamala Harris a Trump vyrovnaní na 48,7 %.

Investori sú v súčasnosti nádejní, že Trumpovo víťazstvo by mohlo mať pozitívny vplyv na spoločnosti v rámci skupiny DJT. Prezidentstvo Donalda Trumpa by mohlo potenciálne podporiť niektoré mediálne podniky skupiny, vrátane potýkajúcej sa sociálnej siete Truth Social. Realisticky však pravdepodobnosť, že by sa to premietlo do významných finančných výsledkov DJT, zostáva nízka. Naopak, víťazstvo demokratickej kandidátky Kamaly Harris by mohlo spôsobiť prudký pokles akcií DJT, okrem toho, že spoločnosť je už historicky relatívne vysoko hodnotená.