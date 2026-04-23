Trump nariadil tvrdý postup v Hormuzskom prielive 🔥

- Trump nariadil okamžitý zásah proti lodiam, ktoré kladú míny v Hormuzskom prielive.
- USA chcú výrazne posilniť odminovacie operácie na tejto kľúčovej námornej trase.
- Situácia zvyšuje napätie s Iránom a môže ovplyvniť svetové energetické trhy.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké námorníctvo má bez váhania zasiahnuť proti akýmkoľvek lodiam, ktoré by v Hormuzskom prielive kládli námorné míny. Vo svojom vyhlásení zároveň uviedol, že Spojené štáty výrazne zintenzívnia operácie zamerané na vyčistenie tejto strategicky dôležitej oblasti.
Zdroj: TruthSocial
Trumpovo vyhlásenie prichádza v čase pretrvávajúceho napätia medzi USA a Iránom, keď je prevádzka v prielive naďalej silne obmedzená. Podľa dostupných informácií Spojené štáty vyvíjajú tlak na lodnú dopravu spojenú s Iránom, zatiaľ čo Teherán narúša prechod medzinárodných plavidiel. Práve Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie energetické trasy sveta a akékoľvek narušenie tu okamžite zvyšuje nervozitu na trhoch.
Trump zároveň zdôraznil, že americké mínolovné jednotky už v oblasti operujú a ich činnosť má pokračovať ešte rýchlejším tempom. Jeho slová tak potvrdzujú, že Washington chce v regióne postupovať mimoriadne tvrdo a dať najavo nulovú toleranciu voči ďalším bezpečnostným hrozbám.
Pre investorov aj trhy je podstatné, že ďalšia eskalácia v tejto oblasti môže zvýšiť geopolitické riziko, podporiť rast cien ropy a posilniť neistotu na globálnych finančných trhoch.
