Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb ⚠️ Krehké obchodné prímerie je ohrozené 🚨

Americký prezident Donald Trump zverejnil odtajnené dokumenty, ktoré podľa neho dokazujú čínske zásahy do volieb v Spojených štátoch. Vo svojom televíznom prejave tvrdil, že Peking získal údaje približne 220 miliónov amerických voličov a že časť spravodajskej komunity rozsah čínskych aktivít zámerne zatajovala.
Zverejnené materiály však podľa dostupných analýz nepriniesli dôkaz, že by Čína zmenila registrácie voličov, hlasovacie lístky, sčítanie alebo samotný výsledok prezidentských volieb v roku 2020. Americké spravodajské hodnotenie z roku 2021 naopak dospelo k záveru, že žiadny zahraničný aktér neovplyvnil technickú stránku hlasovania.
Trumpov prejav tak opäť otvoril spor o bezpečnosť amerických volieb a zároveň môže skomplikovať vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom. Obe veľmoci sa pritom snažia udržať obchodné prímerie pred plánovanými ďalšími rokovaniami na najvyššej úrovni.
Trump varoval pred „šokujúcimi zraniteľnosťami“
- Prezident počas približne 25-minútového prejavu uviedol, že odtajnené materiály odhaľujú zásadné slabiny americkej volebnej infraštruktúry. Časť zverejnených dokumentov však jeho tvrdenia priamo nepodporovala alebo sa týkala iných krajín.
- Jeden z materiálov sa napríklad zaoberal voľbami vo Venezuele. Iný uvádzal, že manipulácia so systémami na sčítanie hlasov v dostatočne veľkom rozsahu by bola náročná. Ďalší dokument opisoval čínsky záujem o volebné kampane, zároveň však hodnotil, že Peking vtedy nemal v úmysle tajne meniť výsledok hlasovania.
- Získanie databáz voličov navyše samo osebe neznamená zásah do volieb. Niektoré registračné údaje sú v USA verejné alebo bežne dostupné politickým konzultantom. Ich získanie preto nemožno automaticky stotožňovať s možnosťou meniť hlasy či výsledky.
- Čína dlhodobo odmieta, že by zasahovala do amerických prezidentských volieb. Jej veľvyslanectvo pred prejavom zopakovalo, že sa Peking do volieb v Spojených štátoch nemiešal a ani sa miešať nebude.
Volebná bezpečnosť sa vracia do centra kampane
- Trump sa téme venuje niekoľko mesiacov pred novembrovými voľbami do Kongresu, v ktorých republikáni obhajujú tesné väčšiny. Prezident opäť vyzval zákonodarcov, aby schválili SAVE America Act.
- Návrh by okrem iného zaviedol povinnosť predkladať pri registrácii na federálne voľby doklad o americkom občianstve a rozšíril požiadavky na identifikáciu voličov. Snemovňa reprezentantov legislatívu schválila, v Senáte však čelí silnému odporu demokratov a zatiaľ nemá dostatočnú podporu na prekonanie obštrukcie.
- Trump zároveň tvrdil, že jeho administratíva odhalila viac ako 275 000 osôb bez občianstva zapísaných vo volebných zoznamoch v štyroch štátoch. Z prejavu však nebolo zrejmé, koľko z nich skutočne hlasovalo ani či údaje neobsahovali nesprávne označených naturalizovaných občanov.
- Kritici upozorňujú, že registrácia osoby bez oprávnenia a skutočné odovzdanie nelegálneho hlasu sú dve odlišné veci. Doterajšie štúdie aj vyšetrovania nachádzali prípady hlasovania ľudí bez občianstva len veľmi zriedkavo.
Spor môže zasiahnuť vzťahy s Čínou
- Tvrdá rétorika prichádza v citlivom momente americko-čínskych vzťahov. Washington a Peking sa po predchádzajúcej obchodnej vojne snažia udržať krehké prímerie a obmedziť ďalšiu eskaláciu v oblasti ciel, vývozu vzácnych zemín a technologických obmedzení.
- Trump síce Čínu ostro obvinil, zároveň však neoznámil žiadne nové sankcie ani bezprostredné odvetné opatrenie. To môže naznačovať, že prejav mal predovšetkým domáci politický účel a nemal znamenať zásadnú zmenu americkej politiky voči Pekingu. Ide však iba o možnú interpretáciu založenú na absencii konkrétnych krokov proti Číne.
- Riziko pre trhy spočíva v tom, že Peking môže výroky chápať ako politickú provokáciu. Zhoršenie vzťahov by mohlo opäť otvoriť otázku ciel, exportných obmedzení alebo prístupu amerických firiem na čínsky trh.
- Prípadné zhoršenie americko-čínskych vzťahov by mohlo zasiahnuť predovšetkým technologické a polovodičové akcie, indexy Nasdaq 100, S&P 500, Hang Seng Tech a CSI 300, ďalej automobilky, priemyselné firmy a spoločnosti závislé od čínskej výroby či odbytu. Výrazne ohrozené by však mohli byť aj americké poľnohospodárske komodity, najmä sója, kukurica, pšenica, bravčové a hovädzie mäso, pretože Peking ich môže využiť ako cieľ odvetných ciel alebo obmedzení dovozu. Najcitlivejšia býva práve sója, keďže Čína patrí medzi jej najväčších svetových odberateľov. Pod tlakom by mohli byť aj ceny medi, ropy a železnej rudy pre obavy zo slabšieho obchodu, zatiaľ čo zlato, americké dlhopisy a bezpečné meny by naopak mohli ťažiť z rastúcej neistoty.
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