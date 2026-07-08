Trump v Ankare nesignalizuje úplnú eskaláciu. Ropa obmedzuje zisky a Nasdaq tlmí straty

Kľúčové vyjadrenia k Trumpovmu prejavu na summite NATO v Ankare
- Koniec diplomatického riešenia Iránu: Trump oznámil, že dočasná dohoda s Teheránom je mŕtva. Oznámil ďalšie údery, pričom v hre je energetická infraštruktúra a ostrov Kharg, aby „dotiahol vec do konca“. Nevyšle pozemné jednotky, ale neprestane obťažovať obchodné lode.
- Výrobné momentum vojnového rozsahu: Súčasný summit NATO označil za úspech a oznámil, že USA by mohli okamžite štvornásobne zvýšiť výrobu munície a Lockheed Martin vytvorí v Európe rozsiahle servisné centrum.
- Nastavenie podmienok: Izrael sa má stiahnuť z južného Libanonu, Sýria má pomôcť zadržiavať Hizballáh a EÚ, počnúc Španielskom, dostala varovanie pred možným obchodným embargom.
- Ropa ako nástroj: Trump tvrdí, že na trhu je v súčasnosti previs ponuky a že ceny nakoniec výrazne klesnú. USA majú zabezpečiť trasy tak, aby preprava suroviny bola „slobodná, jednoduchá a rýchla“. Na druhej strane nevylučuje krátkodobý tlak smerom nahor.
Čo bude ďalej s ropou?
Trh s ropou má teraz ideálny recept na ďalšiu masívnu horskú dráhu, keďže Trumpov naratív naráža na tvrdú realitu.
Na jednej strane to v krátkodobom horizonte vyzerá ako návrat tlaku smerom nahor. Trump eskaluje konflikt a Irán už hrozí úplnou blokádou Hormuzského prielivu, ktorým prúdi pätina svetovej ropy. Aby toho nebolo málo, Američania nemajú veľký manévrovací priestor, keďže ich strategické rezervy (SPR) sú aktuálne na dne a najnižšie od roku 1984. K tomu pridajme ruský zákaz vývozu nafty a máme trhový recept na návrat k vyšším cenám, hoci zároveň, ako ukazuje história, sme už mali dávno prekonať vrcholy vyplývajúce z konfliktu.
Hoci sa komerčné zásoby mierne odrazili, strategické rezervy sa prepadli hlboko pod úroveň 320 mil. barelov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ako ukazuje história z rokov 1990 a 2022, rasty sa objavujú aj 4 mesiace po začiatku eskalácie, ale amplitúda zmien sa jasne znižuje. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Na druhej strane chce Trump v dlhšom horizonte zaplaviť trh ropou. USA produkujú a vyvážajú palivá na rekordných úrovniach. Prezident stavia na to, že americká nadprodukcia nakoniec stlačí ceny.
Ak sa Trump skutočne rozhodne pre útok a námornú blokádu a Irán opäť uzavrie Hormuzský prieliv, čaká nás návrat cien do pásma 90 – 100 USD za barel. Ak však od dnešných útokov ustúpi a ďalší politici oznámia návrat k rokovaniam, cena barelu ropy Brent by sa mohla rýchlo vrátiť k úrovni okolo 75 USD.
Okrem toho pozorujeme oživenie indexu US100. Mediálne správy naznačujú, že Čína má umožniť menším spoločnostiam nákup čipov H200 od Nvidie.
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