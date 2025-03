Trump varuje: Irán ponesie zodpovednosť za každý výstrel Húsíov – čo to znamená pre trh s ropou?

Bývalý prezident Donald Trump dnes vydal silné vyhlásenie: „Irán ponesie zodpovednosť za každý výstrel Húsíov.“ Toto stručné, ale významné vyhlásenie má vážne geopolitické aj ekonomické dôsledky, najmä pre globálny ropný trh. Húsíovia, povstalecká skupina z Jemenu podporovaná Iránom, destabilizujú Blízky východ už niekoľko rokov a ich aktivity teraz môžu výrazne ovplyvniť ceny a dodávky ropy na celom svete.

Kto sú Húsíovia a ako sú spojení s Iránom?

Húsíovia sú jemenská povstalecká skupina, ktorá od roku 2014 ovláda značnú časť krajiny, vrátane hlavného mesta San'á. Vedú vojnu proti jemenskej vláde a koalícii vedenej Saudskou Arábiou. Irán, ktorý je obviňovaný z poskytovania zbraní a logistickej podpory Húsíom, je ich kľúčovým spojencom. Trumpovo vyhlásenie naznačuje, že USA považujú činnosť Húsíov za predĺženú ruku iránskej politiky, čo by mohlo mať priame dôsledky pre Teherán.

Jemen sa nachádza v tesnej blízkosti Červeného mora, čo je dôležitá námorná trasa. Zvýšená aktivita Húsíov v tejto oblasti už obmedzila využitie Červeného mora a Suezského prieplavu na prepravu tovaru a surovín, vrátane ropy.

Dopad na ropný trh

Blízky východ je centrom svetovej produkcie ropy a akákoľvek eskalácia konfliktu v tomto regióne ohrozuje stabilitu dodávok. Ak by Trumpove slová viedli k ďalším sankciám alebo vojenským akciám proti Iránu, Teherán by mohol reagovať rozhodnými krokmi. Jedným z najvážnejších scenárov je blokáda Hormuzského prielivu, ktorým prúdi približne 20 % svetovej ropy. Takýto krok by spôsobil chaos na energetických trhoch a prudký nárast cien.

Húsíovia už v minulosti útočili na ropnú infraštruktúru, vrátane saudských zariadení, čo dočasne narušilo produkciu. Rastúce napätie by ich mohlo motivovať k intenzívnejším útokom, čo by región ďalej destabilizovalo.