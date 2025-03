Trump volá po zrušení programu na podporu čipov v hodnote 52 miliárd dolárov

Prezident Donald Trump vyzval k ukončeniu bipartisánskeho programu na podporu polovodičov v hodnote 52 miliárd dolárov, ktorý prilákal investície presahujúce 400 miliárd dolárov od firiem ako Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a Intel Corp.

Zákon o čipoch

Zákon o čipoch je jedným z najvýznamnejších amerických pokusov o priemyselnú politiku za viac než generáciu. Vyčlenil 39 miliárd dolárov na dotácie — plus pôžičky a daňové úľavy vo výške 25 % — na oživenie americkej výroby polovodičov, rovnako ako 11 miliárd dolárov na výskum a vývoj čipov. Cieľom bolo znížiť závislosť na Ázii, pokiaľ ide o elektronické komponenty, ktoré napájajú všetko od smartfónov až po obrovské dátové centrá.

Úradníci z oboch strán politického spektra chválili Zákon o čipoch ako kľúčový pre národnú a ekonomickú bezpečnosť USA, a Trump by mohol mať problém získať podporu Kongresu pre jeho zrušenie. Desiatky republikánskych zákonodarcov hlasovali za tento zákon a mnohé republikánske okrsky získali vďaka nemu továrne alebo iné projekty podporované týmto zákonom.

To zahŕňa spoločnosti ako Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. z Južnej Kórey, ktoré sa zaviazali k miliardovým projektom v Texase a Indiane, ktoré boli podmienené financovaním a podporou od americkej vlády. Zástupcovia týchto spoločností odmietli komentovať vyhlásenie prezidenta Trumpa.

Trump, ktorý dáva prednosť clám pred stimulačnými opatreniami, naznačil, že clá na čipy by mohli byť zavedené už budúci mesiac. Spoločnosti sa podľa neho môžu týmto clám vyhnúť tým, že postavia továrne na americkej pôde. Detaily však zatiaľ neposkytol.

V pondelok Trump pripísal hrozby ciel za rozhodnutie TSMC investovať 100 miliárd dolárov do USA, okrem predchádzajúceho záväzku vo výške 65 miliárd dolárov. Tento projekt spomenul aj vo svojom utorňajšom prejave, keď uviedol celkovú sumu 165 miliárd dolárov. „Nedávame im žiadne peniaze,“ povedal Trump. „To, čo bolo pre nich dôležité, bolo, že nechceli platiť clá.“



Graf Intel (D1)

Akcie Intel (INTC.US) byly v dlouhodobém klesajícím trendu od konce roku 2021, kdy se obchodovaly nad 50 USD, až na nedávné minimum pod 20 USD. Momentálně se cena pohybuje kolem 22,29 USD a dochází k prvnímu pokusu o růst po období výrazného poklesu.

Klouzavé průměry

Oranžová křivka: 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) = 21,98 USD – cena se právě nachází poblíž této úrovně.

Modrá křivka: 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA 200) = 24,32 USD – dlouhodobá rezistence.

Cena je stále pod SMA 200, což znamená, že dlouhodobý trend je stále medvědí (klesající), ale průraz nad EMA 50 může naznačovat možný obrat.

RSI

Hodnota RSI = 43,1 – neutrální oblast, což znamená, že cena není ani překoupená, ani přeprodaná.

RSI se zvedá z nižších hodnot, což může signalizovat začátek růstového momenta, pokud se udrží nad 50.

Možné scénáře vývoje:

Býčí scénář:

Pokud cena zůstane nad EMA 50 (21,98 USD) a prorazí SMA 200 (24,32 USD), může dojít k dalšímu růstu směrem k 30 USD.

Potvrzený růst by mohl vrátit akcii do pásma 30–35 USD.

Medvědí scénář:

Pokud cena neudrží EMA 50 a vrátí se pod 21 USD, může dojít k poklesu zpět k 18 USD.

Průraz pod tuto úroveň by signalizoval další oslabení a možné nové minimum.



Zdroj: xStation5