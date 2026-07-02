Trump zarobil viac ako miliardu dolárov! 🚀

Americký prezident Donald Trump prišiel v minulom roku vďaka svojim podnikateľským aktivitám v oblasti kryptomien k ohromujúcemu majetku. Vyplýva to z jeho povinného finančného priznania, ktoré má úctyhodných 927 strán. Pre porovnanie, posledná správa jeho predchodcu Joea Bidena mala len jedenásť strán.
Celkový Trumpov príjem za minulý rok predstavoval minimálne 2,2 miliardy dolárov, čo je obrovský skok oproti príjmom za rok 2024, ktoré presiahli „len“ 600 miliónov dolárov. Majetok prezidenta sa v súčasnosti odhaduje na 6 miliárd dolárov podľa magazínu Forbes a až na 7,6 miliardy dolárov podľa Bloomberg Billionaires Index.
Kryptomenové impérium Tradičný realitný biznis, ktorý Trumpa preslávil, bol vlani z hľadiska zárobkov zďaleka zastienený jeho aktivitami v digitálnom svete. Celkové príjmy spojené s kryptomenami sa podľa priznania vyšplhali na 1,43 miliardy dolárov. Z čoho tieto zisky pramenili predovšetkým?
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Celebration Coins: Z tohto subjektu, o ktorom sa predpokladá, že stojí za memecoinom $TRUMP (ktorého hodnota od spustenia tesne pred inauguráciou strmo klesla), dostal Trump na licenčných poplatkoch 635 miliónov dolárov.
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World Liberty Financial: Kryptomenová firma, ktorú založili jeho synovia a deti jeho zvláštneho vyslanca Steva Witkoffa, mu vyniesla viac ako 500 miliónov dolárov.
Tento masívny presun ku kryptu predstavuje u Trumpa veľký obrat. Ešte v roku 2021 označil Bitcoin za „podvod“ a „katastrofu, ktorá čaká na svoj čas“. Vlani v júli už ale podpisoval zákon GENIUS Act, ktorý má z USA urobiť nesporného lídra v digitálnych aktívach, a na čelo regulačného úradu SEC dosadil kryptomenám nakloneného Paula Atkinsa.
Konflikt záujmov? Biely dom to striktne odmieta Obrovské zisky úradujúceho prezidenta z neregulovaného odvetvia vyvolali ostrú kritiku. Richard Painter, bývalý hlavný právnik Bieleho domu pre etiku za éry Georgea W. Busha, označil miliardový zárobok z krypta za „mimoriadny“ a dodal: „Samozrejme, že ide o konflikt záujmov.“ Odborníci tiež upozorňujú, že zatiaľ čo predchádzajúci prezidenti (ako Jimmy Carter alebo George W. Bush) svoje podniky predali alebo ich previedli do takzvaných slepých zvereneckých fondov (blind trust), Trump operuje úplne odlišným spôsobom.
Sám Trump v stredu novinárom povedal, že za jeho ziskami stojí skrátka silná ekonomika. „Viete, prečo mám zisk? Pretože akciový trh rastie, všetci zarábajú,“ uviedol s tým, že sa do svojich osobných financií nezapája. „Máme fondy, ktoré spravujú moje peniaze... ja s nimi nehovorím. A navyše na mňa sa federálne zákony o konflikte záujmov nevzťahujú.“
Ďalšie zdroje príjmov: Od golfu cez súdy až po Biblie Hoci kryptomeny dominovali, prezident a jeho rodina si zaistili stomiliónové príjmy aj z ďalších aktivít. Nemalé čiastky pritiekli z golfových rezortov, súdnych ťahaníc aj predaja propagačného tovaru.
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