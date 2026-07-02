🟡 Zlato opäť rastie vďaka slabým údajom NFP

Júnová správa z amerického trhu práce priniesla trhom obrovské sklamanie. Počet nových pracovných miest v mimopolnohospodárskom sektore (NFP) vzrástol iba o 57 tisíc, čo je drasticky pod trhovými prognózami, ktoré predpokladali výsledok na úrovni okolo 110–113 tisíc. Veľkým prekvapením je revízia predchádzajúcich údajov a pokles v sektore voľného času, a to napriek prebiehajúcemu Majstrovstvu sveta vo futbale. Samotný jún podľa údajov zaznamenal pokles zamestnanosti v sektore Leisure o 61 tis., dvojmesačná revízia dosiahla -67 tis., čo nám za posledné tri mesiace dáva celkovo -128 tis.!
Tabuľka so zmenami zamestnanosti v jednotlivých sektoroch
Pokles v sektore voľného času za posledné 3 mesiace je veľmi výrazný a najväčší spomedzi všetkých sektorov. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Takýto slabý výsledok okamžite zasiahol kurz amerického dolára (USD), čo pochopiteľne prospelo zlatu, ktoré opäť testuje okolie 4100 USD za uncu. Trh výrazne zredukoval očakávania ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb, čo korešponduje s umierenejším postojom Kevina Warsha počas včerajšieho diskusného panela v Sintre. V súčasnosti trh neočakáva plné zvýšenie sadzieb v októbri, ale až v decembri.
Technická analýza zlata na dennom grafe (D1)
Na grafe pozorujeme výrazné odrazenie cien pri zachovaní podpory na úrovni 4000 USD za uncu. V súčasnosti dosahujeme najvyššie úrovne od 23. júna a testuje sa Fibonacciho korekcia 38,2 % veľkej rastovej vlny od roku 2022. Ak sa podarí prekonať tento odpor, ďalším cieľom bude útok na hornú hranicu formácie klesajúceho klina v oblasti 4230 USD za uncu. Zdroj: xStation5
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