Trump žiada zníženie sadzieb, keď inflácia oslabuje a výnosy klesajú 📉

Výnosy z amerických štátnych dlhopisov dnes klesajú štvrtý deň po sebe, čím vymazávajú zisky zo začiatku júna a testujú najnižšie úrovne od začiatku mája. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesá k úrovni 4,36 %, čím prelamuje hranicu 4,4 %.

Výnosy z amerických štátnych dlhopisov zostávajú na zvýšených úrovniach – od začiatku júna sa výnosy 10-ročných dlhopisov udržali nad svojím 100-denným kĺzavým priemerom, čo mohlo pre niektorých investorov predstavovať atraktívne ocenenie dlhových cenných papierov.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Rast cien amerických dlhopisov podporuje niekoľko faktorov, hoci zatiaľ nie sú dostatočne silné na to, aby spôsobili prudké pohyby. Hlavným impulzom boli údaje o inflácii z tohto týždňa, ktoré sklamali očakávania smerom nadol, čím oslabili negatívny scenár, že by Trumpove clá mohli urýchliť rast cien. Aj keď sa jasnejší dopad ciel na infláciu pravdepodobne ukáže až v najbližších mesiacoch, květnové dáta môžeme vnímať ako predzvesť – a tie naznačujú miernejší vplyv na rast cien, než sa čakalo. To by mohlo odstrániť ďalší argument pre Fed, aby ďalej odkladal zníženie sadzieb.

Donald Trump v tejto súvislosti opäť kritizoval šéfa Fedu Jeromea Powella za to, že ponecháva sadzby na súčasných úrovniach. Podľa prezidenta by zníženie úrokových sadzieb o dva percentuálne body mohlo vláde USA ušetriť až 600 miliárd dolárov ročne na úrokoch – suma, ktorá by výrazne pomohla pri napĺňaní cieľov na zníženie verejného dlhu.

Obnovený tlak Trumpa na Fed vyplýva z nižších inflačných čísel zverejnených počas posledných dvoch dní. Doteraz sa dynamika cien nevyvíja smerom k obavám viacerých členov Fedu, ktorí varovali pred dôsledkami zmenenej obchodnej politiky USA. Aj keď CPI aj PPI zostávajú nad dvojpercentným cieľom, investori už teraz zvyšujú stávky na uvoľnenie menovej politiky, čo sa prejavilo v poklese výnosov z amerických dlhopisov.

Tieto očakávania sú viditeľné aj na peňažnom trhu, kde pravdepodobnosť zníženia sadzieb v septembri aktuálne presahuje 70 %, v porovnaní so 69 % minulý týždeň.

Ďalším faktorom, ktorý podporuje rast cien dlhopisov, je zvýšený dopyt po bezpečných aktívach. Napätie na Blízkom východe a oznámenie USA o evakuácii časti personálu z ambasády v Iraku kvôli „zvýšenej hrozbe v regióne“ zvyšujú obavy investorov. V obdobiach neistoty kapitál smeruje do bezpečnejších aktív, ako sú štátne dlhopisy, namiesto vysoko volatilných investícií.

Zdroj: xStation5