Trumpova administratíva zasahuje do námornej dopravy: Nové poplatky mieri na čínske plavidlá a zahraničné lode

Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou sa ďalej prehlbuje. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila plán na zavedenie poplatkov za kotvenie čínskych lodí v amerických prístavoch, čo by mohlo zásadne narušiť globálne námorné trasy a negatívne ovplyvniť dodávateľské reťazce po celom svete.

Nový návrh počíta s poplatkom 50 dolárov za netto tonu pre všetky čínske lode, ktoré vplávajú do prístavov v USA. Táto suma by sa postupne zvyšovala počas troch rokov. Okrem toho budú zaťažené aj vozidlové lode postavené mimo územia USA, bez ohľadu na ich vlastnícku štruktúru – za každú tzv. „car equivalent unit“ sa bude účtovať 150 dolárov. Poplatky majú začať platiť do šiestich mesiacov, pričom výnimku budú mať plavidlá prichádzajúce do USA prázdne alebo smerujúce do Karibiku či oblasti Veľkých jazier.

Cieľom týchto opatrení je posilniť upadajúci americký lodný priemysel, ktorý sa už desaťročia zameriava prevažne na vojenské zákazky. Podľa Bieleho domu majú získané prostriedky financovať obnovu domácej výstavby komerčných lodí. Trump opakovane tvrdí, že dominancia Číny v lodnej výrobe a prevádzke predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.

Reakcie boli okamžité. Čínske ministerstvo zahraničia varovalo, že tieto kroky poškodia amerických spotrebiteľov aj firmy, povedú k zvýšeniu cien a narušeniu medzinárodného obchodu. Kritici z radov amerických dovozcov a vývozcov, vrátane poľnohospodárskeho sektora, upozorňujú, že nové poplatky môžu zdražiť dopravu tovaru a ohroziť exportné kapacity amerických podnikov.

Niektoré americké odborové zväzy, najmä z oblasti výroby ocele a lodí, naopak návrh privítali s nádejou, že prinesie nové pracovné miesta a obnoví konkurencieschopnosť domáceho priemyslu. Zatiaľ čo čínske lodné spoločnosti zaznamenali na burzách mierny pokles, ázijské prepravné firmy mimo Číny rástli v očakávaní možného presmerovania dopravy.

Návrh zároveň obsahuje druhú fázu, ktorá má začať o tri roky a má obmedziť prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) na zahraničných plavidlách. Obmedzenia sa budú postupne sprísňovať počas 22 rokov, čo môže mať výrazný dopad, keďže USA sú najväčším vývozcom LNG na svete.

Hoci administratíva tvrdí, že opatrenia majú strategický význam, mnohí experti sa obávajú, že Trumpove kroky môžu spomaliť hospodársky rast, narušiť dôveru investorov a priniesť vyššie ceny pre koncových zákazníkov. Vzhľadom na závislosť USA od globálnej námornej infraštruktúry zostáva otázne, či tento krok skutočne povedie k oživeniu americkej lodnej výroby, alebo len ďalej skomplikuje už aj tak napäté obchodné vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.