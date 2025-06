Trumpova firma podala žiadosť o spustenie ETF na Bitcoin a Ethereum zároveň 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) oficiálne vstúpila na trh kryptomenových ETF – 16. júna 2025 podala žiadosť na americkú Komisiu pre cenné papiere (SEC) o spustenie nového duálneho ETF fondu zameraného na Bitcoin a Ethereum s názvom Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker: B.T.).

Fond sponzoruje spoločnosť Yorkville America Digital a výhradným správcom a poskytovateľom likvidity bude Crypto.com. ETF má investorom ponúknuť expozíciu voči Bitcoinu (alokácia 75 %) a Ethereu (25 %) v rámci jedného regulovaného nástroja. Po schválení regulátorom by sa mal obchodovať na burze NYSE Arca.

Ide o prvý pokus o spustenie spotového duálneho ETF fondu zo strany politicky napojenej entity.

Žiadosť prichádza spolu s ďalšími iniciatívami Trump Media – vrátane získania 2,3–2,4 miliardy USD od inštitucionálnych investorov na nákup Bitcoinu a rozšírenie aktivít spoločnosti. ETF je súčasťou širšej stratégie budovania finančných služieb pod značkou Truth.Fi a integrácie kryptomien do firemného ekosystému.

Hoci fond zatiaľ čaká na schválenie SEC, jeho uvedenie na trh by mohlo ďalej legitimizovať investovanie do kryptomien v rámci tradičného finančného systému a ponúknuť retailovým investorom diverzifikovaný produkt pod jedným tickerom.

Bitcoin dnes rastie o 1,20 % na 106 800 USD. Inštitucionálne prijatie kryptotrhu ďalej akceleruje – spoločnosť Strategy zároveň oznámila nákup ďalších 10 000 BTC v hodnote viac ako 1 miliarda USD.

Zdroj: xStation 5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!

Pozície na nákup aj predaj

Možnosť obchodovania spákou 1:2

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: