TSMC dosiahla v máji takmer 40 % rast tržieb 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) zverejnila svoje májové tržby, pričom zaznamenala medziročný nárast o 39,6 %, čo predstavuje 10,7 miliardy USD. Spoločnosť naďalej ťaží zo zvyšujúceho sa dopytu po jej čipoch, ktorý je ďalej podporený obavami z dopadov ciel na medzinárodný obchod.

Primárnymi klientmi TSMC zostávajú americké technologické giganty. Apple, Nvidia, AMD a Qualcomm sa podieľajú približne 40 % na celkových tržbách spoločnosti. Pre spoločnosti ako Nvidia, AMD a Qualcomm predstavujú produkty TSMC takmer 30 % ich celkových nákladov na predané výrobky, čo robí z TSMC kľúčového dodávateľa čipov pre tieto firmy.

V dôsledku pretrvávajúcej neistoty vo vzťahoch medzi USA a Čínou zaznamenala TSMC zvýšený dopyt zo strany svojich hlavných partnerov. Tento vývoj, spolu s rastúcimi investíciami do umelej inteligencie a rastúcou potrebou najnovších polovodičov, prispel k rekordnému rastu tržieb spoločnosti. Hoci rast predaja v máji poklesol o viac než 8 percentuálnych bodov v porovnaní s aprílom, zostáva na vysokej úrovni. Trhové prognózy predpovedajú medziročný rast tržieb spoločnosti v 2. štvrťroku o 50,3 %. Od januára do mája sa tržby zvýšili už o 48,1 %, čo naznačuje, že výkon v júni by mohol byť ešte silnejší. Pozoruhodné je, že samotný máj vygeneroval viac než 50 % z očakávaných tržieb za celý 2. štvrťrok 2024.

Výkonnosť spoločnosti v porovnaní s kľúčovými klientmi

Pri pohľade na vývoj akcií TSMC od začiatku roka 2025 je zrejmé, že sentiment voči spoločnosti je naďalej výrazne ovplyvnený spoločnosťou Nvidia. Po nedávnych rastoch sa akcie TSMC opäť dostali do pozitívneho teritória od začiatku roka. Je viditeľná jasná odchýlka medzi vývojom akcií spoločnosti Apple v porovnaní s Nvidiou a TSMC. Zatiaľ čo do apríla vykazovali tieto spoločnosti podobné trendy, od mája, keď sa pozitívna nálada vrátila do sektoru umelej inteligencie, sa ich výkonnosť výrazne rozlíšila.

Hodnotové ukazovatele sú stále pod priemerom

Forward P/E ukazovateľ TSMC zostáva pod svojím 2-ročným priemerom. Najvýraznejší pokles tohto pomeru bol spôsobený korekciou cien v polovici roka 2024 spolu s revíziami výhľadu tržieb spoločnosti. Tento trend bol obzvlášť výrazný v druhej polovici roka 2024, keď cena akcií vzrástla o 17 %, pričom forward P/E zostal pod hranicou 19,49. Aktuálne sa spoločnosť obchoduje pri forward P/E na úrovni 16,52x, čo ponecháva priestor na rast smerom k priemernej hodnote (17,42x) aj k úrovni jednej štandardnej odchýlky (19,49x), na ktorej sa spoločnosť obchodovala koncom minulého roka.

Podobné trendy možno sledovať aj pri iných ukazovateľoch orientovaných na budúcnosť. Forward EV/EBIT na úrovni 13,7x je približne o 7 % nižší než 2-ročný priemer a EV/S na úrovni 14,7x je o 1 % nižší než jeho 2-ročný priemer.

Forward P/E tak naďalej zostáva pod zníženými úrovňami v porovnaní s 2-ročným priemerom. Spoločnosť sa navyše obchoduje na úrovniach, ktoré sú výrazne nižšie, než aké naznačovalo ocenenie v polovici roka 2024. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.