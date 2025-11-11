TSMC hlási najnižší rast tržieb za viac ako rok 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — hlavný výrobca čipov pre umelú inteligenciu a najväčší výrobný partner spoločnosti Nvidia — zaznamenal najpomalší mesačný rast tržieb za viac ako rok. Tržby v októbri vzrástli medziročne o 16,9 %, čo zodpovedá očakávaniam analytikov.
- Sila miestnej meny pravdepodobne ovplyvnila vykazované čísla v taiwanských dolároch, hoci v amerických dolároch tržby vzrástli o 22,6 % na 12 miliárd dolárov, čo je nárast oproti 9,8 miliardy dolárov rok predtým. Tento výsledok neznamená slabší dopyt po čipoch AI, skôr boli údaje skreslené skoršími objednávkami a slabším dolárom. Akcie TSMC sa v utorok počas ázijskej seansy obchodovali väčšinou bez zmeny, zatiaľ čo hráči v odvetví si zachovávajú pozitívny výhľad na rast poháňaný AI.
- TSMC naďalej čelí rekordne vysokému dopytu po svojich najnovších čipoch N3, keďže giganti v oblasti umelej inteligencie Nvidia, Apple, Amazon, Meta a Microsoft súperia o obmedzenú výrobnú kapacitu. Podľa nedávnej správy JPMorgan spoločnosť Nvidia požiadala o zvýšenie výroby na 160 000 doštičiek mesačne, ale TSMC pravdepodobne do konca roka 2026 neprekročí 140 000 – 145 000 doštičiek.
- To znamená, že nedostatok čipov by mohol pretrvávať ešte najmenej dva roky. Silný dopyt súvisiaci s umelou inteligenciou prinútil továrne TSMC pracovať na plnú kapacitu, čo zvýšilo jej hrubé marže, ktoré podľa odhadov trhu môžu v prvej polovici roku 2026 dosiahnuť 60–65 %.
Najväčší klienti TSMC si rezervovali výrobné kapacity s dostatočným predstihom, čo znamená, že menšie firmy, ako napríklad ťažitelia kryptomien, môžu mať obmedzený prístup k čipom. Namiesto výstavby nového závodu N3 TSMC modernizuje existujúce zariadenia:
- Fab 18 v Tainane zvýši produkciu o 25 000 doštičiek mesačne,
- Fab 20 (Hsinchu) a Fab 22 (Kaohsiung) sa pripravujú na technológie N2 a A16. Spoločnosť tiež plánuje využiť staršie linky N6 a N7, čím by do konca roka 2026 mohla pridať 5 000 – 10 000 doštičiek mesačne. V USA vstúpi Fab 21 v Arizone do druhej fázy v polovici roku 2026, ale plná výroba (10 000 doštičiek mesačne) sa očakáva až v roku 2027, čo je príliš neskoro na zmiernenie súčasného nedostatku dodávok.
Podľa zdrojov z trhu niektorí klienti platia až dvojnásobok štandardnej sadzby (tzv. hot-run prémie), aby si zabezpečili prioritný prístup. Približne 10 % celkovej výroby teraz funguje podľa tohto systému, čo ďalej zvyšuje zisky TSMC. Analytici odhadujú, že plánované zvýšenie cien o 6 – 10 % v roku 2026 umožní spoločnosti udržať hrubé marže nad 60 %, pričom výsledky pravdepodobne prekonajú očakávania trhu. Spoločnosť vykazuje tržby na mesačnej báze.
Akcie TSMC (interval D1)
Akcie nedávno klesli pod 50-dňový EMA, ale rýchlo sa zotavili. Pre býkov by znovuzískanie úrovne 300 USD za akciu posilnilo argumenty pre posun smerom k rekordným maximám. Hoci októbrové tržby boli mierne pod nedávnym trendom rastu, bolo to pravdepodobne spôsobené sezónnymi a jednorazovými faktormi, a nie slabou prevádzkou. Výrobné závody spoločnosti bežia na plný výkon a polovodiče s vysokou maržou naďalej tvoria rastúci podiel na celkovom predaji.
Zdroj: xStation5
